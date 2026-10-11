Cómo fue la última cita de Eluney: la viuda negra que fue procesada con prisión preventiva

Lourdes Milagros Rodríguez, una joven de 21 años también conocida como "Eluney", fue procesada con prisión preventiva, acusada de realizar un robo bajo la modalidad de "viuda negra" contra un hombre de 31 años en el norte del Gran Buenos Aires.

El hecho delictivo ocurrió el pasado 24 de julio, cuando la acusada llegó cerca de las 20:30 desde la localidad de Presidente Derqui hasta la vivienda de la víctima. Al llegar, realizaron compras en un supermercado cercano, regresaron a la vivienda para cenar pizzas y beber cerveza y vino.

La acusada ostentaba su vida en redes sociales.

Durante la noche, la mujer colocó psicofármacos en la bebida del dueño de casa para dejarlo inconsciente. Luego, cerca de las 23, le abrió la puerta a sus cómplices que la esperaban en un vehículo en las cercanías del lugar.

Los delincuentes se llevaron cuatro millones de pesos en efectivo, 1.500 dólares, una notebook, un celular, una consola de videojuegos y dos perfumes. Además, desde el teléfono de la víctima realizaron una transferencia por $350.000.

La mujer fue procesada junto a Edwar Aníbal Castellano Montilla, quien sería uno de sus cómplices, por asociación ilícita y robo agravado por su comisión en poblado y en banda, una pena que prevé de tres a 10 años de prisión.

Investigación

Las cámaras de seguridad del supermercado en el que realizaron las compras ese día antes de las 21 fueron claves para avanzar en la investigación contra "Eluney", al igual que las imágenes que captaron desde una estación de servicio.

Un punto clave fue la declaración del sereno del edificio, que confirmó que cerca de las 23 la mujer bajó a abrirle a un hombre y que una hora más tarde se fueron juntos del inmueble ubicado en Pilar.

Además, se sumaron las declaraciones del chofer que la habría llevado a Derqui y el reconocimiento del hombre de 31 años en las imágenes captadas por las cámaras.