Cómo funciona el Alerta Sofía en Argentina: cuántas veces se activó desde su creación y qué cantidad de rescates permitió

La desaparición de un menor activa una búsqueda que no puede esperar. Antes de la creación del Alerta Sofía, Argentina no contaba con un mecanismo específico de estas características para coordinar y acelerar la localización de los chicos.

"Antes del Alerta Sofía no había un referente de cómo enfrentar las desapariciones de niños", explica a Crónica Nora Schulman, titular del Comité Argentino por los Derechos del Niño y Niña.

Cómo nació el Alerta Sofía





El programa Alerta Sofía fue creado oficialmente en Argentina en 2019, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

"El Alerta Amber de Estados Unidos se tomó como referencia. Se estudió mucho sobre el tema", señala Schulman y recuerda: "Se empezó a pensar de qué manera buscar a las criaturas; comenzaron a cambiar los programas de búsquedas".

Loan Peña continúa desaparecido.

El nombre del sistema recuerda a Sofía Herrera, la nena que desapareció a los 3 años y 8 meses el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego. A 18 años no se sabe nada de ella.

Cómo funciona el sistema





Alerta Sofía está pensado para coordinar la búsqueda y localización inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando existe una situación de alto riesgo inminente.

Para activar el mecanismo debe existir una denuncia oficial, el caso tiene que ser comunicado al SIFEBU y debe estar en curso una investigación penal que permita vincular la desaparición con una privación ilegítima de la libertad o que haya descartado otras hipótesis.

La solicitud de activación corresponde a la autoridad judicial que está a cargo de la investigación. Entre los criterios considerados aparecen el tiempo transcurrido desde la desaparición, la existencia de adultos vinculados al caso, situaciones de violencia, circunstancias atípicas o la necesidad de medicamentos.

La difusión puede realizarse mediante redes sociales, telefonía celular, medios de comunicación, afiches y dispositivos de las fuerzas federales, con el objetivo de ampliar rápidamente la cantidad de personas que conocen la búsqueda.

"Alerta Sofía sirve si está bien aplicada. La denuncia se tiene que realizar enseguida, comenzar la búsqueda y que los jueces ordenen la activación del Alerta Sofía de manera inmediata", sostiene Schulman.

Por qué las primeras horas son determinantes





Según la especialista, la velocidad de reacción es uno de los principales factores para encontrar a un niño desaparecido. "Si lo empiezan a buscar un día después, ya tuvieron tiempo de llevárselo, incluso de sacarlo del país", advierte.

Schulman también plantea que la problemática puede involucrar redes que exceden las fronteras nacionales. "Aún hay venta de niños en el país. En general, son los más chiquitos, los que no saben hablar. No se trata solo de mafias argentinas, sino que son internacionales", afirma.

La titular del Comité Argentino por los Derechos del Niño y Niñas remarca que los recursos disponibles también condicionan las búsquedas. "En Argentina no hay tantos recursos para buscar a los chicos", sostiene.

Casos como los de Loan, Guadalupe y Lian volvieron a poner bajo la lupa la respuesta frente a las desapariciones de menores. Schulman sostiene que el Alerta Sofía fue aplicado tarde en esos casos y vuelve a insistir sobre la necesidad de actuar desde el primer momento.

"Alerta Sofía es un buen instrumento si está bien aplicado. Y los jueces muchas veces tardan", afirma la especialista, quien remarca que, cuando se trata de niños pequeños, no existe ninguna posibilidad vinculada a una salida voluntaria.

El cambio también alcanzó el momento de realizar la denuncia. "Antes se decía que había que esperar 48 horas tras la desaparición. Ahora la denuncia se tiene que tomar de manera inmediata", explica Schulman.

La herramienta busca concentrar esfuerzos y multiplicar la difusión de una búsqueda que puede involucrar a fuerzas de seguridad, autoridades judiciales, medios de comunicación y a la sociedad.

En los casos en los que se considera que existe un riesgo inminente, la activación del sistema apunta a que la información sobre el menor y las circunstancias de su desaparición circule con rapidez para favorecer su localización.

Los casos en los que se activó el Alerta Sofía





Desde su creación, el sistema tuvo once activaciones oficiales. De acuerdo con los datos aportados, siete de esos casos terminaron con los menores hallados con vida, entre ellos una bebé recién nacida que había sido robada de un hospital de Salta, una nena de 10 años en Punta Indio y una pequeña de 2 años en Cosquín, Córdoba.

Tres búsquedas continúan sin resolución: Guadalupe Lucero, desaparecida en San Luis en 2021; Loan Danilo Peña, cuyo caso ocurrió en Corrientes en 2024; y Lian Flores, desaparecido en Córdoba en 2025.

Un caso tuvo un desenlace fatal: el de la adolescente Agostina Vega, en Córdoba, cuya desaparición también había motivado la activación del sistema.