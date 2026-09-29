Cómo sigue el juicio a Pity Álvarez tras la internación forzosa
El músico recibió la internación por 90 días. Sus abogados pedirán la suspensión del juicio oral.
Una nueva audiencia de juicio contra Cristian "Pity" Álvarez se llevará a cabo este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, y hay expectativa sobre qué pasará con el debate luego de que se dictaminara su internación forzosa.
A la espera de su evolución médica, este miércoles a partir de las 11, se desarrollará una nueva jornada de juicio en la que se aguarda que la defensa presente un nuevo pedido.
Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños pedirían nuevamente la suspensión del debate oral contra el músico por el crimen de Cristian Díaz en 2018 debido a que, por el dictamen del Juzgado Civil número 4, "Pity" no puede presenciar las audiencias y no está apto para afrontar el juicio.
En las últimas horas se conoció que el Juzgado Civil N°4 recibió el informe por parte del Área de Salud Mental de la Clínica Dharma evaluó al músico el pasado 23 de septiembre en el Hospital Tornú y en el que se destaca que "presenta riesgo cierto e inminente para si y/o terceros".
De este modo, se convalidó la internación de Cristian Gabriel Álvarez Congiú en el Hospital Tornú, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, por 90 días.