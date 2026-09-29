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Martes, 29 de septiembre de 2026

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DECISIÓN

Cómo sigue el juicio a Pity Álvarez tras la internación forzosa

El músico recibió la internación por 90 días. Sus abogados pedirán la suspensión del juicio oral.

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Una nueva audiencia de juicio contra Cristian "Pity" Álvarez se llevará a cabo este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, y hay expectativa sobre qué pasará con el debate luego de que se dictaminara su internación forzosa.

A la espera de su evolución médica, este miércoles a partir de las 11, se desarrollará una nueva jornada de juicio en la que se aguarda que la defensa presente un nuevo pedido.

Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños pedirían nuevamente la suspensión del debate oral contra el músico por el crimen de Cristian Díaz en 2018 debido a que, por el dictamen del Juzgado Civil número 4, "Pity" no puede presenciar las audiencias y no está apto para afrontar el juicio.

En las últimas horas se conoció que el Juzgado Civil N°4 recibió el informe por parte del Área de Salud Mental de la Clínica Dharma evaluó al músico el pasado 23 de septiembre en el Hospital Tornú y en el que se destaca que "presenta riesgo cierto e inminente para si y/o terceros".

De este modo, se convalidó la internación de Cristian Gabriel Álvarez Congiú en el Hospital Tornú, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, por 90 días.

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