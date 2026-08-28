Compacto exclusivo con los hechos policiales más destacados en Mendoza en las últimas horas

-Crimen en Las Heras. Un hombre murió de un balazo. Sucedió anoche en inmediaciones de calles Pellegrini y 9 de Julio, cuando le dispararon desde un auto en movimiento. Un segundo hombre quedó internado por heridas de bala. Ambos tienen antecedentes penales.

-Incidente vial en Godoy Cruz. Sucedió en la esquina de Independencia y San Francisco del Monte. Impactaron moto y camioneta. El motociclista resultó con heridas, fue asistido y trasladado a un hospital.

-Robaron en un Jardín de Infantes. Sucedió esta madrugada en el "Cumelén" que está ubicado en calle Malvinas Argentinas al 1900 en el departamento Guaymallén. Les llevaron la térmica por lo cual no tiene servicios de luz ni agua. Por este motivo decidieron suspender las clases.

-3 hombres quedaron detenidos por "colgarse de la luz" en Luján de Cuyo. Fueron aprehendidos in fraganti cuando los detectaron por las cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública. Sucedió en la esquina de calles Alberti y Jujuy en el distrito Mayor Drummond. Los tres acusados de 29, 30 y 32 años quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.

-El celador de una escuela quedó detenido. Una alumna dijo que el hombre le tocó la cola y ante una testigo. Los hechos fueron denunciados en la Escuela "Francisco Tolosa" ubicada en el departamento Rivadavia.

-Novedades desde el Polo Judicial de Ciudad. Comenzó la lectura de alegatos de clausura en el juicio por jurados que busca esclarecer la muerte de la joven Malén Ledesma. Doce ciudadanos tendrán que decidir si el acusado Iván Gabriel Cruz es condenado por femicidio o por homicido simple.

-Fuerte choque en Las Heras. Sucedió en la esquina de calles Lisandro Moyano y Ricardo Balbín. Impactaron dos autos que recibieron destrozos y sus ocupantes resultaron con heridas. Fueron asistidos por personal policial, bomberos y médicos del servicio coordinado.

-Inseguridad en Rivadavia. Dos hombres fueron detenidos luego de robar en el interior de una camioneta. Estaba estacionada en calle Lamadrid al 200. Los acusados tienen 24 y 46 años. La justicia dio la orden de allanar uno de los domicilios y encontraron los elementos robados: dos sillas plegables y una caja de juguetes. Ambos quedaron a disposición de la oficina fiscal departamental.

-Desde el 5 de Septiembre rige la baja a 14 años en la edad de imputabilidad en todo el país. En Mendoza prevén un aumento del 30% en el ingreso de adolescentes al Sistema carcelario para adolescentes. El director del área, destacó que se priorizarán las medidas alternativas a la privación de la libertad, la educación y la capacitación laboral como herramientas para la reinserción.

-Justicia laboral. La empresa Manaos pagó más de 1.500 millones de pesos por la indemnización récord tras 3 años de juicio por un despido. El fabricante de gaseosas cumplió la condena por el millonario juicio que ganó un sanrafaelino. En 2018, la empresa le había pagado apenas $236.000.

-Incidente vial en San Martín. El conductor de un auto atropelló a dos jóvenes que iban en bicicleta y escapó. El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 50 y calle Mercedes de los Olivos. El acusado continuó su marcha tras el impacto, pero luego fue localizado por la Policía.

-Sigue detenido el novio de la mujer de 31 años que murió al caer de un quinto piso en pleno centro. El cuerpo quedó en la vereda luego de caer por la ventana del hotel ubicado en calle Amigorena entre Av San Martín y Primitivo de la Reta. La causa quedó en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla.

-Piden no circular por calles La Purísima y Roca en el departamento Las Heras. Es por hundimiento de carpeta asfáltica. Hay brotes de materia fecal y varios vehículos quedaron varados.

-Defensa Civil emitió un alerta por nevadas. Afectan la zona de cordillera central y sur de la provincia de Mendoza. Los pasos hacia Chile siguen clausurados hasta nuevo aviso.

-Incendio en una playa de secuestro de vehículos. Es la que está ubicada en calle Tropero Sosa en el departamento San Martín. El informe preliminar indica que las llamas afectaron entre cinco y seis vehículos. Investiga personal policial de Oficina Fiscal Zona este.

-Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes. Fue tras cometer un robo en la intersección de las calles Pellegrini y Paso de los Andes, en Godoy Cruz. Abrió con un destornillador la puerta de un auto y había logrado robar una caja con parlante y dos alfombras. Cuando se daba a la fuga fue interceptado a la altura de calle Álvarez Condarco y quedó a disposición de la justicia.

-Dos hombres quedaron detenidos luego de ser acusados por robo y venta de celulares. Gracias al seguimiento en tiempo real del GPS de un teléfono, las fuerzas de seguridad montaron un procedimiento de interceptación en el cruce de las calles Necochea y 9 de Julio, en pleno microcentro mendocino. En el lugar, los efectivos policiales le cortaron el paso a un automóvil Renault 9 color gris en el que circulaban los imputados y, ante la presencia de un testigo civil, procedieron a la aprehensión de ambos sujetos tras confirmar que llevaban consigo el aparato denunciado como robado. Durante las actuaciones policiales en la escena, el personal actuante logró el secuestro de un total de 24 teléfonos celulares de distintas marcas y gamas.

-Robo en la quinta sección. Delincuente armado amenazó a la empleada de un local comercial. Sucedió anoche en calle Rufino Ortega al 200. Logró llevarle dinero en efectivo de la recaudación. Escapó con total impunidad.

-El papa León XIV recibió en audiencia al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Se trata del mendocino Marcelo Colombo, y al secretario general del Episcopado Raúl Pizarro. Con ambos dialogó sobre distintos aspectos de la vida de la Iglesia en la Argentina y sobre la preparación de su próxima visita a nuestro país prevista desde el 8 al 11 noviembre próximo.

-Operativo de limpieza en el interior del colector Papagayos. Las tareas se realizan entre calles Boulogne Sur Mer y Champagnat. Unos 30 trabajadores estiman sacar hoy unas 150 toneladas de basura. Es parte de la campaña de limpieza de zanjones a modo preventivo ante eventuales aluviones por la presencia del fenómeno climático llamado "Súper Niño".

-También preparan la campaña 2026-2027 de control de Lobesia botrana. Se espera cobertura para unas 130.000 hectáreas de vid y a unos 9000 productores. Con las acciones realizadas hasta la fecha se logró reducir en un 70% la presencia de la polilla de la vid.