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Viernes, 14 de agosto de 2026

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"Con esta ya son trece las que maté": el mensaje del adolescente detenido por el femicidio de Cecilia Lazcano

El análisis de los teléfonos celulares del adolescente de 16 años detenido por el crimen de Lazcano reveló un mensaje donde se adjudicaba otros homicidios.

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La causa por el femicidio de Cecilia Lazcano, la adolescente de 16 años asesinada por un compañero de colegio en la localidad correntina de Alvear, podría estar vinculada con otros asesinatos, de acuerdo a una confesión del principal acusado.

La recuperación de un mensaje de texto enviado por el imputado a su novia derivó en la ampliación de la investigación. "Con esta ya son 13 las que maté", afirmó el sospechoso de 16 años, identificado en la causa como "J". 

El contenido de esas conversaciones fue incorporado al expediente por la Justicia correntina para investigar si responde a una fabulación o a una confesión explícita sobre otros hechos delictivos.

Algunas de las pruebas que involucran al compañero de colegio de la adolescente asesinada.
Algunas de las pruebas que involucran al compañero de colegio de la adolescente asesinada.

En Alvear no existen denuncias ni expedientes abiertos por homicidios sin resolver que permitan corroborar la autoría del joven en episodios previos. 

El hecho principal del que se lo acusa ocurrió en la madrugada del 15 de julio en un baldío contiguo a la antigua estación ferroviaria de Alvear. Allí, "J" habría agredido a Cecilia Lazcano con un arma blanca, lo que le provocó un corte en el cuello.

A pesar de la gravedad de la lesión, la joven logró desplazarse fuera del terreno para pedir auxilio a vecinos de la zona. Tras ser hallada en la vía pública, fue trasladada a un centro de salud, donde se produjo su fallecimiento horas después debido a la gravedad del cuadro clínico. 

En la fase inicial de la investigación, la policía y la fiscalía consideraron la hipótesis de una autolesión, motivados por la presencia de cicatrices previas en los brazos de la menor. Sin embargo, los resultados de la autopsia determinaron que la herida cortante no era autoinfligida. 

Con la confirmación del homicidio, el fiscal Facundo Cabral dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona que captaron a la víctima caminando junto al adolescente imputado, quien portaba una pala. 

Minutos más tarde, las mismas cámaras registraron al joven regresando por el mismo camino pero solo y sin la pala. 

La novia del femicida, involucrada en el crimen

En paralelo, el peritaje sobre el celular del acusado y de su novia reveló intercambios que mencionan el ataque. Los registros sugieren la existencia de un conflicto previo entre ambas adolescentes. 

También se investiga el posible rol de su novia, otra estudiante del colegio Mamerto Acuña. En las semanas previas al crimen habría existido un conflicto entre Cecilia y la joven, aunque el fiscal evitó confirmar que esa situación haya sido el motivo del ataque.

Consultado sobre si la adolescente pudo haber actuado como instigadora, Cabral respondió: "Lo estamos valorando".

El fiscal tampoco descartó que el crimen pueda estar relacionado con algún tipo de "reto viral". En declaraciones radiales, calificó el caso como "de película" y admitió: "Nos sorprendió a todos".

Asimismo, los informes psicológicos y psiquiátricos elevados a la causa determinaron que el menor presenta rasgos asociados a la ausencia de empatía y propensión a la fabulación. 

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