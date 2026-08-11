Condenan a prisión perpetua a los tres responsables del crimen de "Lechuga" Pérez Algaba

La Justicia condenó a prisión perpetua a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario Fernando "Lechuga" Pérez Algaba.

Un jurado popular había hallado por unanimidad a los tres responsables por el delito de homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y el uso de arma de fuego.

Cómo fue la investigación por el crimen

Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 cuando había ido a cobrar una deuda que tenía con Pilepich, de acuerdo a lo que señala la investigación.

El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y espacido en un arroyo del sur del Conurbano bonaerense.

La principal hipótesis que plantearon los investigadores es que fue asesinado para dejar sin efecto una deuda de 200 mil dólares por cuatro departamentos que reclamaba.

La querella sostiene que el móvil del homicidio fue el dinero y considera que tanto Pilepich como Vargas planearon el ataque, la gestora le tendió una trampa a Pérez Algaba al trasladarlo hasta un campo de General Rodríguez, Gil y Carrizo ayudaron a trasladar el cadáver, mientras que el comisario se encargó de desmembrarlo y ocultarlo en las valijas para luego esparcirlo en un arroyuelo.