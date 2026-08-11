Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 11 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
DECISIÓN

Condenan a prisión perpetua a los tres responsables del crimen de "Lechuga" Pérez Algaba

Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil recibieron la pena máxima por el asesinato del empresario. Su cuerpo apareció descuartizado.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La Justicia condenó a prisión perpetua a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario Fernando "Lechuga" Pérez Algaba.

Un jurado popular había hallado por unanimidad a los tres responsables por el delito de homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y el uso de arma de fuego.

Cómo fue la investigación por el crimen

 Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 cuando había ido a cobrar una deuda que tenía con Pilepich, de acuerdo a lo que señala la investigación.

El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y espacido en un arroyo del sur del Conurbano bonaerense.

La principal hipótesis que plantearon los investigadores es que fue asesinado para dejar sin efecto una deuda de 200 mil dólares por cuatro departamentos que reclamaba.

La querella sostiene que el móvil del homicidio fue el dinero y considera que tanto Pilepich como Vargas planearon el ataque, la gestora le tendió una trampa a Pérez Algaba al trasladarlo hasta un campo de General Rodríguez, Gil y Carrizo ayudaron a trasladar el cadáver, mientras que el comisario se encargó de desmembrarlo y ocultarlo en las valijas para luego esparcirlo en un arroyuelo.

Esta nota habla de:
1
"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio
VIDEOS

"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio

2
Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra
ATENCIÓN

Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra

3
Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas
PEDIDO

Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas

4
Sandra Pettovello confirmó una actualización en el refuerzo para jubilados desde agosto 2026
ES OFICIAL

Sandra Pettovello confirmó una actualización en el refuerzo para jubilados desde agosto 2026

5
Messi define su regreso a Miami tras la muerte de su padre Jorge: cuándo viaja
ATENCIÓN

Messi define su regreso a Miami tras la muerte de su padre Jorge: cuándo viaja

Últimas noticias de Crimen de Lechuga Algaba