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Condenaron a 16 años de prisión al tiktoker que mató con su auto a una mujer y a su hija

Agustín López Gagliasso, el conductor de 21 años que atropelló y mató a dos mujeres en Rosario, fue condenado por homicidio simple con dolo eventual por el siniestro ocurrido en enero de 2025.

SGorostiaga
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El tiktoker de 21 años, Agustín López Gagliasso, fue condenado a 16 años de prisión por la muerte de Tania Gandolfi, de 41, y su hija Agustina García, de 17, en la ciudad de Rosario.

El tribunal del Centro de Justicia Penal determinó en la audiencia de este martes que el conductor cometió un homicidio simple con dolo eventual y que era consciente del riesgo que podía provocar cuando se trasladaba a más de 120 kilómetros por hora en una zona céntrica.

El abogado querellante había solicitado que se condene al Gagliasso a 18 años de prisión efectiva y a 10 años de inhabilitación absoluta para manejar, mientras que la defensa planteó que no actuó con dolo eventual porque perdió el control del Peugeot 206.

Según trascendió, el conductor del vehículo había acelerado a toda velocidad persiguiendo a un motociclista con quien mantuvo un altercado, desoyó las advertencias de su acompañante y terminó impactando contra las dos mujeres.

Cómo fue el impactante choque de Gagliasso

La tragedia ocurrió el 21 de enero de 2025 en la intersección de las calles Presidente Roca y Wheelwright, en la costanera rosarina, cuando López Gagliasso, a bordo de un Peugeot 206 a 120,7 kilómetros por hora, perdió el control y arrolló a las dos mujeres.

Las dos víctimas, Tania y Agustina, fallecieron en el acto, mientras que Victoria, la hija menor de la familia, tuvo que ser trasladada a un centro de salud donde se recuperó. El padre de familia, Diego, resultó herido, pero no requirió una intervención médica.

Agustín López Gagliasso manejaba a más de 120 kilómetros por hora.
Agustín López Gagliasso manejaba a más de 120 kilómetros por hora.

El conductor viajaba realizando maniobras en zigzag a una velocidad que duplicó el máximo permitido en la zona, lo que generó que el vehículo perdiera el control, se subiera a la vereda e impactara contra la familia cordobesa.

La investigación determinó que Gagliasso manejaba con 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre; cabe recordar que en Rosario rige la ley de alcohol cero al volante, y que no había frenado antes de perder el control de su auto.


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