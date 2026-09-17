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Condenaron a cadena perpetua a una mujer asesinó con un hacha a un anciano en el interior de su casa

La mujer asesinó a un hombre que estaba bajo su cuidado luego de golpearle la cabeza con un hacha.

SGorostiaga
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Sandra Leonor Videla, de 60 años, fue condenada a prisión perpetua luego de que la Justicia de Córdoba determinara su autoría en el brutal crimen de Ángel Edmundo Pobeda, en la ciudad de Capilla del Monte.

La mujer habría atacado con un hacha y un martillo al hombre de 68 años en el interior de su domicilio, y fue interceptada por efectivos policiales cuando la vieron arrastrando una sábana por la calle en la que había envuelto el cuerpo.

Según trascendió, la mujer era la encargada del cuidado de la víctima fatal, quién tenía problemas de motricidad como consecuencia de haber sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) y lo asesinó el 21 de marzo de 2025.

La víctima fue descubierta envuelta en las sábanas, semidesnuda, con lesiones de gravedad extrema y sin signos vitales tras una alerta que brindaron los vecinos de la zona a las autoridades policiales.

La investigación y la condena

La reconstrucción de los hechos determinó que la acusada había atacado con un hacha y con un martillo en la cabeza a la víctima, la cual se encontraba en un estado de vulnerabilidad según las autoridades judiciales.

La mujer había asegurado que era acompañante terapeutica.&nbsp;
La mujer había asegurado que era acompañante terapeutica. 

Según indicaron las autoridades, Videla había conocido a Pobeda mediante redes sociales y al poco tiempo había comenzado a trabajar como la cuidadora de este hombre; sin embargo, no hubo documentación que acredite que sea acompañante terapéutica.  

La fiscal de la causa Paula Kelm determinó que la mujer había actuado por alevosía y fue acusada por este crimen con la participación de jurados populares, que la declararon como culpable de homicidio calificado por alevosía.

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