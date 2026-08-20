Lo condenaron a 14 años de cárcel por haber asesinado a balazos a un automovilista

Un individuo fue condenado a catorce años de cárcel al ser considerado autor del asesinato de un joven, quien murió al ser agredido a balazos mientras se hallaba dentro de un automóvil.

El suceso se registró en 2017 en el sur del conurbano bonaerense y al implicado lo detuvieron en 2025 cuando se movilizaba en una camioneta robada.

Voceros judiciales revelaron que Gabriel Mesandes recibió la pena debido al fallecimiento de la víctima, identificada como Mario Alberto Loto.

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Según agregaron los informantes, el Tribunal Oral en lo Criminal (T.O.C.) N° 9 de la jurisdicción resolvió dictar esta sentencia al cabo de un juicio abreviado y a raíz del ilícito perpetrado en la madrugada del 2 de enero de 2017.

Así fue el delito





Trascendió que el hecho se produjo en el cruce de avenida General Hornos y Luis Vernet, cuando Loto, de 25 años, estaba a bordo de un vehículo.

En dichas circunstancias, los funcionarios consideraron probado en la causa que Mesandes atacó a disparos al muchacho.

Consta en el expediente que Loto perdió la vida tras ser conducido, de urgencia, a un centro asistencial del vecindario.

El sumario por la muerte de la víctima había sido en su momento tramitado por el fiscal Fernando Daniel Semisa.

De esta manera se apresó al prófugo





A Mesandes lo apresaron en junio de 2025 y luego de que se apoderara, junto a otros tres marginales, de una camioneta VW Amarok V6 gris, con el dominio finalizado en GW.

Los policías incautaron, en poder del aprehendido, una pistola Bersa nueve milímetros, que el 21 de marzo de 2025 le había sido sustraída a un integrante de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), y un aparato de telefonía celular.

Por F.V.

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