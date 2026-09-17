Condenaron a prisión al líder mapuche Facundo Jones Huala por formar parte de la RAM

El juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, homologó un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual el líder mapuche Facundo Jones Huala fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión tras reconocer haber integrado la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

En tanto, la pena se computará desde junio de 2025, cuando fue detenido en la localidad rionegrina de El Bolsón, según confirmó su abogado defensor, Gustavo Franquet.

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La conducta por la que fue sentenciado quedó encuadrada en el artículo 213 bis del Código Penal, que establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o integren agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o intimidación.

Además, la pena acordada es de cumplimiento efectivo y en un primer momento, continuará en prisión hasta 2030, pero para determinar cuánto tiempo resta cumplir, se tendrá en cuenta el período que el dirigente lleva detenido en prisión preventiva.

Detenido en El Bolsón





Por otra parte, Jones Huala fue detenido el 6 de junio de 2025 en El Bolsón tras haber participado de una actividad pública relacionada con la presentación de un libro en San Carlos de Bariloche. Desde entonces permaneció privado de su libertad a disposición de la Justicia federal.

La investigación federal se inició con una acusación de mayor alcance y contemplaba distintas figuras penales que finalmente quedaron fuera de la resolución acordada entre la Fiscalía y la defensa.

Facundo Jones Huala fue detenido en junio de 2025 (X).

Entre las imputaciones que fueron analizadas durante el expediente figuraban intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, asociación ilícita y apología del delito.

También estuvo bajo análisis el artículo 210 bis del Código Penal, una figura relacionada con organizaciones destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional y que establece penas más altas. Sin embargo, esa calificación tampoco formó parte del acuerdo que finalmente fue homologado por el juez.

¿Qué arrojó la investigación ?





Finalmente, la hipótesis sobre la que avanzó la investigación sostenía que Jones Huala había ejercido durante años un rol de liderazgo dentro de la RAM. El expediente fue declarado de investigación compleja y, mientras se desarrollaban las distintas medidas de prueba, se produjeron sucesivas prórrogas de la prisión preventiva.

La discusión sobre la calificación legal de los hechos fue uno de los puntos centrales de las negociaciones entre las partes. La Fiscalía había planteado una acusación más grave, mientras que la defensa rechazó esa postura y buscó que la resolución se concentrara en la participación de Jones Huala dentro de la RAM.

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