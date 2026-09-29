Condenaron a cinco integrantes del Ejército por la muerte de un aspirante en 2019

Cinco integrantes del Ejército fueron condenados a prisión por la muerte de José Javier Bechis, un soldado voluntario de 19 años, que estaba presenciando una práctica de tiro en septiembre de 2019.

La víctima tenía 19 años y estaba participando de un entrenamiento con fusiles FAL, cuando por accidente una de las armas se disparó e impactó sobre el joven, que sufrió un paro cardiorrespiratorio en el polígono de tiro.

Las prácticas de tiro se realizaban en Salinas del Bebedero, en la provincia de San Luis.

Los investigadores determinaron que el proyectil salió del arma que portaba otro de los aspirantes y apuntaron contra los responsables de supervisar la práctica por una serie de incumplimientos en los controles.

El fusil que efectuó el disparo había pasado por distintos controles internos que no pudieron determinar que el arma tenía una munición en la recámara debido a que el otro suboficial había disparado en cinco oportunidades durante su práctica de tiro.

Quiénes fueron los condenados por la muerte del aspirante Bechis

El sargento Carlos Gustavo Lebrón y el cabo primero Sergio David Winter Morán fueron condenados a un año de prisión en suspenso por negligencia e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo.

Otro de los condenados fue el cabo Enrique Martín Zárate, que se desempeñaba como suboficial próximo al tirador, y al darse cuenta de los cinco disparos en el blanco, le preguntó a Muñoz cuántas veces disparó. Por estos incumplimientos en su función recibió dos años y 10 meses de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación especial.

El responsable de disparar el fusil, Elías Luciano Muñoz, aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado en el mes de mayo, en el que recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por manipulación considerada "imprudente e imperita" con una inhabilitación de cinco años para portar armas de fuego.

Por su parte, el teniente del Ejército, director de tiro y máxima autoridad de la jornada, Alejandro Agustín Díaz Garro, también recibió 3 años de prisión en suspenso, con una inhabilitación de seis años por las omisiones de seguridad y supervisión atribuidas a su función.



