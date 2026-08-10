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Lunes, 10 de agosto de 2026

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SENTENCIA

Condenaron a perpetua a los acusados del crimen de Máximo Jerez

El asesinato ocurrió el 5 de marzo de 2023, en el barrio Los Pumitas, en Rosario. Otro imputado fue sentenciado por encubrimiento.

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Los cuatro acusados por el crimen de Máximo Jerez, el niño de 11 años que en marzo de 2023 fue asesinado en el barrio Los Pumitas, Rosario, durante una balacera entre narcos, fueron condenados a prisión perpetua. Además, otro implicado fue sentenciado por el delito de encubrimiento.

En la sala 4 del Centro de Justicia Penal de Rosario, el tribunal integrado por los jueces Gonzalo López Quintana, Nicolás Vico Gimena y Gustavo Pérez de Urrechu condenaron a Nicolás Castillo, Maximiliano Castillo, Nicolás Torres y Ezequiel Miguel Godoy a la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por la utilización de armas de fuego.

En tanto, Gustavo Marcelo Bordan fue condenado a 4 años de prisión efectiva por encubrimiento por favorecimiento real agravado por delito precedente grave.

Cómo fue el ataque

El fiscal Franco Tassini de la Unidad Fiscal en Violencias Altamente Lesivas atribuyó a los principales acusados el hecho ocurrido en el cruce de Cabal y Pasaje San José de Rosario el 5 de marzo de 2023 cuando se presentaron en el lugar a bordo de un auto Honda Civic y haber atentado, mediante disparos de armas de fuego, en forma directa contra la humanidad de las personas que se encontraban en los frentes de los domicilios, ocasionando en forma inmediata el fallecimiento de Máximo Iván Jerez.

Además, producto de esa balacera otros niños resultaron heridos: A.A. de 13 años, quien sufrió una herida de arma de fuego en tórax; N.N. de 2, un disparo en brazo derecho; y S.L., de 13, quien recibió un tiro en la boca.

A Gustavo Bordan se le atribuyó junto a Esteban Ezequiel Merengo y Alejandra Fabiana Rodríguez (condenados) desde momentos aún no precisados en la investigación y hasta su secuestro en fecha 6 de marzo de 2023, haber ocultado del actuar de la Justicia, a sabiendas de su procedencia ilícita, el automóvil utilizado por los autores para cometer el hecho, en el domicilio que habitan en calle Campodónico al 3200 de Rosario.

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