Condenaron a prisión a un joven de 20 años que robó y violó a una jubilada de 80

Un joven de 20 años fue condenado a 7 de prisión por haber robado y violado a una jubilada de 80 en la casa de la mujer en Resistencia, Chaco.



El ataque contra la víctima se produjo a comienzos de abril, cuando el agresor irrumpió por la fuerza en la propiedad de la anciana, la abusó sexualmente y se llevó pertenencias de la mujer.

La investigación había quedado en manos de la División Delitos Contra las Personas a partir de la denuncia formalizada el 3 de abril, fecha en la que la jubilada debió ser internada de urgencia en el Hospital Perrando para recibir asistencia médica.

Las cámaras de seguridad ubicaron al condenado en inmediaciones de la casa de la víctima.

La condena fue adoptada recientemente por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia tras concluir el debate oral contra el imputado, quien llegó al juicio con prisión preventiva desde el 6 de abril.

La caída del sospechoso se produjo gracias al entrecruzamiento de pericias definitivas y al análisis exhaustivo de registros fílmicos aportados tanto por cámaras privadas como por dispositivos del sistema oficial de videovigilancia.

Esos elementos gráficos permitieron ubicar al joven merodeando las inmediaciones del inmueble poco antes del asalto, pista clave que facilitó su captura inmediata y allanó el camino para comprobar su responsabilidad penal en el expediente.