Condenaron a un profesor de música que drogaba a sus víctimas, las abusaba y filmaba los ataques

Un profesor de música fue condenado a 12 años de prisión tras haber sido hallado culpable del abuso sexual de dos mujeres, a quienes drogó para someterlas y poder filmar las vejaciones.

La sentencia contra el docente de 29 años fue dictada por el juez Leonardo Feans, del Distrito Centro, en Chaco, tras un proceso abreviado en el cual el imputado admitió su culpabilidad por los ultrajes y por la producción y almacenamiento de material de abuso y explotación sexual infantil.

Así actuaba el abusador

La investigación, coordinada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, junto al auxiliar fiscal Nicolás Alonso López, reveló un denominador común en el accionar del condenado.

El profesor invitaba a las víctimas a consumir sustancias para anular su voluntad y poder someterlas sexualmente. Además, registraba en video las agresiones y enviaba las imágenes a sus víctimas.

El docente admitió su culpabilidad y fue condenado en un juicio abreviado.

Cómo se destapó el hecho

El origen de la causa ocurrió por una denuncia de la hermana de una de las menores de edad, quien detectó interacciones sospechosas en redes sociales con un adulto y dio aviso a las autoridades.

A raíz de esa alerta, la Justicia ordenó el secuestro y peritaje de diversos dispositivos electrónicos, lo que permitió identificar y ubicar al sospechoso.

El análisis informático no solo permitió avanzar sobre los ataques personales, sino que también sacó a la luz la tenencia y producción de material de abuso y explotación sexual infantil almacenado en el domicilio del acusado.

La condena



Con esta evidencia, el magistrado lo halló autor material de los delitos de tenencia y producción de material de abuso y/o explotación sexual infantil -agravada por la participación de menores de 13 años-, abuso sexual con acceso carnal en dos hechos y amenazas en otros dos, todo en concurso real.

Finalmente, al homologar el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes, el juez Feans dispuso la pena privativa de la libertad y ordenó la inscripción inmediata del perfil genético del sentenciado en el Banco Nacional de Datos Genéticos.