Conductor de moto murió al ser embestido por un auto en Mendoza

En Mendoza no llueve casi nunca y cuando esto sucede se cuentan por decenas la cantidad de incidentes viales, producto de la imprudencia de conductores por los inconvenientes climáticos.

En la mañana de este martes se reportaron varios accidentes en los ingresos a la capital mendocina:

1) Un camión chocó y desprendió parte del guardarrail. Ocurrió en Costanera mano al norte, pasando la cancha de Godoy Cruz Antonio Tomba.

2)Siete vehículos se vieron afectados en tres choques en esa misma zona limítrofe entre Godoy Cruz y Guaymallén, sobre Avenida Costanera, dejando heridos leves.

3) Un triple choque se produjo en Acceso Sur y Adolfo Calle, mano al norte, con un saldo de vehículos rotos y heridos leves.

4) El conductor de un auto marca Fiat Siena perdió el control y chocó contra el guardarrail. Sucedió en la curva del Cóndor que conecta el Acceso Sur y el Acceso Este, con dirección al Centro.

5) El choque más trágico fue el que dejó un hombre sin vida en Guaymallén. Sucedió sobre carril Elpidio González y su intersección con calle 9 de Julio. Allí un auto marca Ford Focus impactó a una moto. Producto del impacto, el conductor de la moto cayó al asfalto mojado y como consecuencia de los golpes, perdió la vida en forma inmediata.

Esta víctima fatal tenía 35 años y el episodio se registró a la hora 4 con 45 minutos, cuando a esa hora casi nadie circulaba por el lugar.

Testigos indicaron que el choque se produjo de frente. Llamaron al 911 y a los pocos minutos arribó personal de la Policía de Mendoza y personal médico del Servicio Coordinado.

Una vez en la escena, los profesionales de la salud solo pudieron constatar que el conductor de la moto ya se encontraba sin vida.

El Ministerio Público Fiscal ordenó a personal de Policía Científica que realizaran las labores correspondientes a los fines de iniciar el expediente judicial del caso.

Como primera medida procedieron a realizarle el test de alcoholemia al conductor del auto Ford Focus, de 27 años de edad e identificado con las iniciales M.N.A. y el resultado fue 0% de alcohol en sangre.

Empleados del Cuerpo Médico Forense procedieron a retirar los restos de la víctima fatal, identificado como R.A.P. y a los fines de entregarlo luego a los familiares.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de personal de Oficina Fiscal Guaymallén y personal policial de dicha jurisdicción.