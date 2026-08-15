Conductora ebria perdió el control y provocó un choque en cadena de autos estacionados

El barrio de Parque Avellaneda fue el epicentro de un fuerte impacto que involucró a cinco autos, cuatro de ellos estacionados, y cuya protagonista fue una conductora en estado de ebriedad, que chocó a uno de los vehículos y se produjo la colisión en cadena.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió a las 8 del sábado en la calle Remedios al 3200, en donde la mujer perdió el control de su rodado, un Ford Focus gris, e impactó contra un Volkswagen Gol blanco que estaba estacionado sobre la parte izquierda de la calle, y tras el impacto, hizo lo propio con un Ford Ka rojo, un Chevrolet Corsa blanco y otro Ford Ka negro.

Tras la colisión de los primeros autos, el causante del choque quedó con serios destrozos en su parte delantera izquierda, mientras que el Gol blanco recibió la peor parte, ya que el impacto hizo que suba a la vereda, choque contra un árbol y la parte trasera derecha quede casi inservible.

El envión del choque hizo que este impactara contra otros tres rodados, que sufrieron destrozos aunque de menor envergadura. Un dato particular es que los cuatro rodados impactados por el Focus gris, pertenecen a una pareja que no poseían seguro de ninguno de ellos.

Test de alcoholemia positivo

Tras el siniestro, efectivos policiales le realizaron el respectivo control de alcoholemia a la conductora del rodado y arrojó el resultado de 1,5 de alcohol en sangre, por lo que fue derivada a un destacamento policial.

En tanto, debido a la congestión que se produjo sobre la calle Remedios, la Policía de la Ciudad decidió cortar el tránsito y desviarlo mientras se realizaban las tareas de peritaje.

"No tenemos seguro de ninguno de los autos"

Un móvil de Crónica TV fue al lugar del hecho y dialogó con Micaela, quien es la dueña de los cuatro rodados siniestrados junto a su pareja. "Estaba durmiendo enfrente y me despertó mi papá para decirme que me habían chocado, tocaron timbre y estaba todo así. La conductora dijo que se quedó dormida y el test de alcoholemia le dio 1,5", precisó.

Asimismo, reconoció: "No tenemos seguro de ninguno de los autos porque con mi pareja queríamos revenderlos a todos, ya que él es mecánico y se dedica a arreglar autos, era para ahorrar, cuidar los ingresos y nos pasó esto, con lo que cuesta juntar dinero, de hecho, esta semana habíamos terminado de arreglar el Gol".

"Estoy triste y con bronca como en shock porque nos levantamos así, no sé como va a seguir esto, ya que si bien el auto que nos chocó tiene seguro, al dar positivo de alcoholemia la conductora, no sé si nos van a pagar", expresó la mujer.

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