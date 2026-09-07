"Confío en el universo", dijo Pity Álvarez a la salida del tribunal tras la suspensión de la audiencia

El músico Cristian "Pity" Álvarez dialogó brevemente con la prensa tras la suspensión de la sexta audiencia del juicio oral que enfrenta por el crimen de Cristian Díaz. Así llegó el artista al tribunal.

Al retirarse del establecimiento judicial para abordar el vehículo conducido por su abogado, Sebastián Queijeiro, el artista dio precisiones sobre su estado actual y sobre la marcha del proceso.

Las declaraciones del músico al retirarse de Tribunales

Al salir del edificio judicial, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se refirió en primer lugar a su condición física.

Frente a los requerimientos periodísticos, el imputado expresó sobre su estado de salud: "Estoy bien. ¿No se me ve bien?".

Asimismo, fue consultado sobre si consideraba que el juzgamiento debía continuar hasta alcanzar una definición formal. Ante la pregunta sobre la continuidad del proceso, contestó: "Sí, sí, por supuesto".

Cierre de las declaraciones y confianza en el proceso

En el mismo intercambio con la prensa, el acusado asumió su responsabilidad respecto a los hechos investigados y remarcó su postura frente al dictamen final de las autoridades. "

Yo me equivoqué, hice algo mal y bueno la Justicia decidirá", afirmó ante los micrófonos.

Finalmente, al ser indagado sobre si mantenía expectativas positivas respecto al accionar de los jueces y el sistema judicial, el músico cerró la conversación de forma categórica: "Confío en el universo".