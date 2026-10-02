Confirmaron cuándo se realizará la nueva pericia a "Pity" Álvarez para determinar si puede continuar el juicio por homicidio

El juicio contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz quedó en suspenso y la próxima semana se realizará una nueva evaluación médica, que podría definir cómo continuará el proceso judicial.

El estudio que se le practicará al músico fue ordenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y se realizará el próximo lunes 5 de octubre.

En esa línea, indicaron que Álvarez deberá ser trasladado a las 13 al Cuerpo Médico Forense, ubicado en Lavalle 1429. Allí será sometido a una evaluación interdisciplinaria en la que participarán, como mínimo, un psiquiatra y un psicólogo, además de los peritos designados por la defensa.

El juicio contra Pity Áñvarez por el homicidio de Cristián Díaz se encuentra en suspenso.

El objetivo de la nueva pericia será determinar si el músico se encuentra actualmente en condiciones de continuar sometido al proceso penal sin que se vean afectadas sus garantías constitucionales.

Ante esto, la defensa de Álvarez designó a los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego. En tanto, la Fiscalía y la querella decidieron no presentar especialistas propios y renunciaron al plazo establecido para hacerlo.

Sin embargo, el informe no necesariamente estará terminado el mismo día de la evaluación. Los profesionales podrían necesitar tiempo para analizar el caso, elaborar sus conclusiones o solicitar documentación adicional antes de entregar el resultado al tribunal.

Por su parte, el abogado Sebastián Queijeiro cuestionó las diferencias entre las evaluaciones realizadas anteriormente y sostuvo que existen conclusiones contradictorias sobre el estado de salud del músico. Además, adelantó que analiza iniciar acciones contra los profesionales que participaron de estudios previos.

Mientras tanto, Pity Álvarez continúa internado en el Hospital Tornú bajo custodia policial. El juicio fue suspendido luego de que el tribunal considerara necesario realizar una nueva evaluación, cuando ya habían declarado 27 testigos.

Por último, una vez recibido el informe, el TOC N°29 deberá determinar si están dadas las condiciones para reanudar el juicio o adoptar otra medida frente a la situación del músico.