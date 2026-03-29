Conmoción: así fue el brutal choque entre un patrullero y un colectivo en Constitución

El video de una cámara de seguridad muestra el momento en que un patrullero cruza un semáforo en rojo y es embestido por un colectivo, en el barrio porteño de Constitución, donde se registraron ocho personas heridas.

Crónica HD tuvo acceso al material fílmico gracias al aporte de un testigo que mostró las imágenes en vivo, durante la mañana de este domingo, en el lugar del hecho ocurrido en la Avenida San Juan y Sáenz Peña.

El vecino mostró que el móvil policial cruzó a alta velocidad con el semáforo en rojo y fue embestido por el ómnibus. Producto del choque, el vehículo terminó incrustado en una pizzería.

El móvil del canal mostró también el patrullero metido dentro del local, mientras que el colectivo terminó sobre la vereda, al costado de la pizzería.

Los destrozos incluyeron a los pilones de contención que protegían la entrada: quedaron completamente destruidos.

El operativo de emergencia contó con la intervención del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, quienes asistieron a los heridos, entre los que se encuentran efectivos policiales y pasajeros del colectivo.

Según los primeros informes médicos, los policías que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que la chofer del móvil y los ocupantes de una Renault Duster -también involucrada en la secuencia- fueron derivados al Hospital Rivadavia.

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