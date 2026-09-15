Conmocionantes detalles del crimen del nene de 7 años en Mendoza

La muerte de Leonel Ortiz causa un terremoto en la vida social de la provincia de Mendoza en manos de una banda que perpetró un "ajuste de cuentas" y que le costó la vida al niño de 7 años.

El hecho se registró anoche en el interior de la Villa "Junín", ubicada a pocos metros del Aeropuerto Internacional de Mendoza. El conmovedor relato de la madre.

Esta mañana la hermana de la víctima de nombre Valeria declaró ante los medios de prensa que "los atacantes no son del barrio, llegaron en patota y empezaron a los tiros. Se metieron adentro de la casa y mataron al niño". Al responder sobre los motivos del ataque señaló que "culparon a su otro hermano, el Poroto, de algo "

Asimismo manifestó además que "tres de los atacantes escaparon en auto de color rojo" y se sospecha que hacia el Acceso Norte. Valeria también dijo que "hay un vecino que tiene cámaras, por qué no las muestra?", en alusión a que esas imágenes pueden ayudar a la investigación.

Entre llantos, el testimonio de la mujer por momentos fue inentendible, pero aclaró varias veces que "su hermano no es culpable de nada".

Los atacantes habían ído a buscar al Poroto en horas de la mañana y advirtieron que tuvieran cuidado con los niños porque volvían a la noche y no íba a quedar nadie, según la reconstrucción hecha por su propia familia.

El episodio de sangre se concretó en las primeras horas de la noche del lunes en la vivienda construída con restos de cartón, hierros y rollizos de madera que con la luz de esta madrugada mostraba los impactos de bala y partes del frente incendiado.

La zona donde vive la familia del pequeño Leonel Ortiz muestra construcciones hechas de chapas, nailon y cartones, sin acequias, ni acceso al agua potable ni a la luz eléctrica. Sus calles son de tierra con acumulación de basura, barro y desechos cloacales y está ubicada en el departamento Las Heras, a minutos de la capital mendocina.

En el lugar viven unas 50 (cincuenta) familias en condiciones extremas de pobreza. Algunos testigos que hablaron con la prensa desde adentro de sus humildes viviendas, lo hacían con miedo y manifestaron que "se escucharon al menos unos 40 balazos".

Otros dijeron que "podía tratarse de un ajuste de cuentas por narcomenudeo", aunque la hipótesis que maneja la policía es que el hermano mayor de la víctima fatal la jornada anterior había cometido un robo.

Una de las balas impactó de lleno en el niño de 7 años. Ante la desesperación los vecinos se organizaron, pidieron ayuda y lo llevaron en una camioneta gris hasta la guardia del hospital "Ramón Carrillo".

Una vez en el lugar se le diagnosticó que una de las balas le había herido la "arteria femoral". Como consecuencia del impacto, el menor se descompensó y perdió la vida a raíz de "shock hipovolémico".

Las actuaciones de rigor quedaron bajo la órbita del Fiscal de Homicidos Oscar Malla, quien ordenó un despliegue de importantes características en la zona: fueron encabezadas por personal de Infantería de la Policía de Mendoza. Junto a ellos arribaron miembros del equipo de Policía Científica y Policía de Investigaciones para realizar las pericias de rigor. Los uniformados fueron recibidos con insultos y hasta con algunas piedras por parte de los vecinos de la víctima fatal.

UN SOSPECHOSO DETENIDO

A media mañana personal policial realizó un operativo en el interior del Barrio "San Martín" ubicado en la ciudad de Mendoza. Allí dieron con el principal acusado del crimen.

Ha sido identificado por la justicia como Cristian Alejandro Cabrera Ramírez. Tiene 48 años de edad y una larga lista de antecedentes penales por varios delitos como robo, hurto, portación de armas y violencia de género. Completito, y andaba suelto.

HABLÓ LA MADRE DEL MENOR

Al mismo tiempo que se producía esa detención, todavía en la Villa Junín hizo declaraciones María, la madre de Leonel Ortiz. Se trata de una mujer de unos 58 años y al parecer de nacionalidad extranjera. Señaló "Yo no me voy a ir del barrio y pido justicia".

Se informó que además del menor de 7 años tiene otros dos hijos de 22 y 23 años. La mujer se encargó de descartar el "móvil narco" del ataque.

A pesar de sus declaraciones trascendió que la policía por órden de la Oficina Fiscal procedieron a llevarse del lugar a la familia completa, ante la posibilidad de que volvieran a tomar venganza y mataran a más integrantes de esa familia.

Asimismo, personal policial pidió a los vecinos calma y que el personal de Prensa de todos los medios se retirara del lugar porque ante amenazas, no podían garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación.

Entre lágrimas, fueron varias las mujeres del barrio, madres algunas que dijeron que el fallecido "era un niño bueno, que le gustaba ir a la escuela y hacer deportes". Otra mujer lo calificó como "muy respetuoso, tocaba el redoblante y había empezado a participar de la murga del barrio".

Hubo muchas lágrimas, rostros serios, pedidos de justicia y de ayuda. "Acá no existimos para nadie, no recibimos ningún tipo de ayuda, pedimos por nuestros niños, que alguien nos escuche", señaló una mujer envuelta en llanto.



