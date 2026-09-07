Conmoción en Mendoza por siniestros policiales registrados en las últimas horas

-Dos camionetas chocaron de frente la mañana de este lunes. Sucedió en ruta provincial 60 a unos 4 km de la "Variante Palmira". El punto de impacto fue en a la altura de carril Nazar y Polvaredas. Allí impactaron dos camionetas tipo utilitario. Se registraron 4 personas heridas y tuvieron que rescatar en grave estado al conductor de la camioneta color blanco que había quedado aprisionado entre los hierros. Un menor de edad fue trasladado en estado delicado al hospital pediátrico "Dr Humberto Notti". En el lugar hay doble línea amarilla y debieron trabajar personal de bomberos, policías y médicos del Servicio Coordinado de Emergencias.

-Una mujer conducía en estado de ebriedad y provocó un incidente vial. Sucedió esta mañana en Acceso Sur a la altura del departamento Luján de Cuyo, pasando el puente sobre el Río Mendoza. Arrasó con la señalética de la obra de ensanche de esa arteria. El test le dio positivo con 1.07 gramos de alcohol en sangre. Manejaba una camioneta Ford Ranger que resultó con daños de consideración.

-Un joven de 20 años provocó un incidente vial al conducir borracho. Sucedió a la hora 5:42 en Acceso Este y Carril Ponce en la localidad Guaymallén. El test le dio positivo con 2.28 gramos de alcohol en sangre.

-4 vehículos chocaron en cadena. Sucedió pasadas las 8 de esta mañana en carril Rodríguez Peña y Acceso Sur.

-Otros dos choques se registraron en Costanera, uno a la altura de calle Entre Ríos y el segundo a la altura de calle Buenos Aires. Impactaron autos y motos y hubo heridos leves.

-Dos conductores de moto chocaron en Godoy Cruz. Se informó que uno quedó internado en grave estado y el otro se dio a la fuga. El accidente ocurrió en la zona de calle Armani y el Corredor del Oeste. El otro conductor involucrado se retiró del lugar antes de la llegada de la Policía.

-Choque en cadena en la Ruta 143 a la altura de San Rafael. El impacto terminó con un camión volcado y un joven internado. El siniestro se produjo en la zona de "El Tropezón" y de la colisión participaron un camión y una camioneta.

-Dos hombres de 38 y 50 años quedaron detenidos durante la madrugada. Sucedió en Guaymallén luego de que efectivos policiales encontraran un arma de fuego y municiones en el vehículo en el que circulaban. El procedimiento ocurrió alrededor de la hora 1.40, durante un patrullaje preventivo por calle "El Hornero", entre "Los Zorzales" y "Las Calandrias". Según la información, los efectivos advirtieron que un Volkswagen Gol realizó una maniobra que casi provoca una colisión con el móvil policial.

-Un hombre quedó detenido por robo. Sucedió en un comercio ubicado en calle Viamonte en Chacras de Coria. Tiene 49 años y está acusado por apoderarse de diversos artículos de limpieza personal y dos estuches de jabones líquidos.

-Operativo con drones en la frontera con Chile. Secuestraron cuatro motos de nieve "flojas de papeles". Los rodados eran empleados en actividades turísticas. Fueron secuestrados por Gendarmería Nacional.

-Suspendieron a la regente de una escuela por la denuncia de maltrato a un alumno. Sucedió en el departamento San Rafael. La medida alcanza a todos los cargos y horas cátedra de la profesional. La investigación se inició tras la denuncia del alumno y luego fue ratificada por sus padres.

-Trabajador petrolero perdió la vida en un incendio. La víctima fatal tenía 35 años y el hecho se produjo en la localidad neuquina de Añelo. Personal de bomberos encontraron al hombre sin vida en el interior de una casilla que había sido afectada por las llamas.

-Otra vez presos con teléfono y participando de programas de streaming. Ahora, dos menores de edad que están alojados en el ExCose, reconocieron tener participación en un crimen por encargo y en la venta de drogas. Uno de ellos se identificó como "el tirador de la bicicleta".

-Operativo antidrogas en Tunuyán. Confirman que tres hermanos fueron detenidos y secuestraron cocaína, marihuana y dinero. De acuerdo con la investigación policial, los procedimientos permitieron avanzar sobre una organización familiar que presuntamente se dedicaba al comercio y distribución de drogas en toda la zona del Valle de Uco.

-Lograron recuperar una moto, secuestron droga y retuvieron 7 vehículos por infracciones viales. El despliegue se extendió durante todo el fin de semana por distintos puntos del Gran Mendoza. Las intervenciones permitieron recuperar un rodado con medida pendiente, concretar aprehensiones y secuestrar elementos vinculados a estupefacientes. En paralelo, el Plan Integral de Seguridad Vial permitió retener cinco motocicletas y dos automóviles por distintas infracciones.

-Una densa humareda hubo en calles, rutas y caminos en la madrugada de este lunes en toda Mendoza. Es porque se registraron "heladas" que afectaron la producción agrícola y los productores encienden elementos para "elevar la temperatura del terreno" y evitar la pérdida de sus frutas y verduras. 7 grados bajo cero fue el registro de temperaturas mínimas y esto provocó "heladas generalizadas" en la zona del Valle de Uco, zona Este, zona Sur y el oasis productivo del Gran Mendoza.