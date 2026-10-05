Conmoción en Núñez: un joven de 15 años murió tras caer del séptimo piso de un edificio

Un joven de 15 años murió tras caer desde el séptimo piso de un edificio situado en Crisólogo Larralde 1935, entre Grecia y O'Higgins, en el barrio porteño de Núñez.

El joven cayó sobre un sector del estacionamiento interno del inmueble y, pese a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, se confirmó su fallecimiento.

El hecho ocurrió este lunes a la mañana, mientras el adolescente se encontraba junto a su padre. La investigación busca determinar cómo se produjo la caída, si se trató de un accidente o si la muerte ocurrió por otra circunstancia.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos y varias unidades del SAME.

Los profesionales de la unidad médica le practicaron maniobras de RCP al joven, pero finalmente los profesionales constataron que el chico estaba fallecido.

Parte del operativo también se concentró en brindarle asistencia y contención a los familiares del adolescente, que estaban visiblemente shockeados.

El joven tendría antecedentes psiquiátricos, según surgió de las primeras conversaciones entre los policías y familiares. Ese dato forma parte de la información que será evaluada en el marco de la investigación.

La ventana desde la que se produjo la caída permanecía abierta mientras se realizaban las primeras tareas periciales en el edificio que buscan determinar las circunstancias precisas que llevaron a la muerte del adolescente.