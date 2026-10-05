Conmoción: un bebé de 10 días murió tras un choque y vecinos quisieron linchar a un conductor

Un bebé de apenas 10 días murió como consecuencia de las heridas sufridas en un violento choque ocurrido el domingo por la noche en Punta Lara, partido de Ensenada, accidente que involucró tres vehículos y dejó, además, varios lesionados, entre ellos una niña de 3 años.

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad municipales, ocurrió alrededor de las 22 en Almirante Brown, entre 106 y 108, cuando una Ford EcoSport, un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino colisionaron por causas que todavía son materia de investigación.

En el Volkswagen UP viajaba Yasmín Jaimon, de 24 años, junto con sus hijos J.L., de 3 años, y Tadeo Ledesma, de 10 días. Los menores de edad fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata para recibir atención médica, pero pese a la asistencia recibida el bebé murió por la gravedad de las heridas.

La EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado en el marco de la investigación judicial que lleva adelante la UFI N.º 10 de La Plata por "homicidio culposo".

La camioneta EcoSport y el Volkswagen UP en el cual viajaba la victima fatal.

Choque, muerte y tensión

Poco después del accidente, según el informe policial, la situación se volvió tensa y violenta.

Una importante cantidad de personas se concentró en el lugar con intenciones de agredir al conductor de la EcoSport.

La Fiorino que también estuvo involucrada en el trágico accidente.

La policía debió resguardar al hombre, tras lo cual esas personas arrojaron piedras y otros elementos contra los patrulleros.