Conmocionantes sucesos registrados en Mendoza hoy

-Reconoció que quiso tirar a la basura a su hijo recién nacido. Se trata del joven de 19 años que se quebró y confesó ante la justicia que su pareja de 18 años tuvo al bebé en su casa del Barrio "La Favorita" en Ciudad y juntos planearon descartar al niño. En el camino se arrepintió y en la mochila que lo llevaba lo llevó al hospital "Luis Lagomaggiore". Allí le diagnosticaron asfixia e infección. El hombre quedó detenido y la madre del bebé está internada con custodia policial. Se los acusa por intento de homicidio y la causa está en manos del fiscal Oscar Malla.

-Muerte en pleno centro. La justicia se encamina a descartar la acusación por femicidio contra el hombre que compartía habitación con la mujer que cayó del quinto piso del hotel ubicado en calle Amigorena, entre Avenida San Martín y Primitivo de la Reta. La propia familia de la fallecida declaró que estaba bajo tratamiento médico por cuadro de esquizofrenia. El novio recuperó su libertad y se aguarda el resultado del peritaje de ambos teléfonos celulares de la pareja.

-Caso Adolfo Garrido y Raúl Baigorria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó a una audiencia a la justicia federal argentina. Deberá rendir cuentas por las investigaciones realizadas en el caso de la desaparición de ambos jóvenes mendocinos y a los responsables de las muertes. Por el caso 16 ex policías irán a juicio. La audiencia de la Corte se realizará en Buenos Aires el 29 de septiembre en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Será conducida, en persona, por la jueza Nancy Hernández López, quien tiene más de 35 años de carrera jurídica e integra el Tribunal que preside el brasileño Rodrigo Mudrovitsch.

-Novedades desde el Polo Judicial de Ciudad. La familia de Alan Villouta presentó un recurso de Casación. Es para revertir el fallo judicial que absolvió al acusado Alejandro Verdenelli, quien había sido condenado por la muerte del joven en agosto del 2017.

-Esta semana el joven imputado por el siniestro vial donde murió el conductor al caer a calle Alberdi desde el Acceso Este, deberá presentarse en la justicia para ser notificado de que la familia se constituye como querellante. La esposa y el hijo de la víctima fatal siguen internados en estado delicado.

-El Instituto Provincial de La Vivienda le quitó la casa a un propietario. Sucedió en el barrio Paulo VI en el departamento Godoy Cruz. Llevaba 20 años alquilándola y nunca había pagado las cuotas al IPV. En otro caso se comprobó que una mujer debe 171 cuotas y podría perder su casa.

-Detuvieron a un hombre de 34 años durante la madrugada de este martes luego de que robara la numeración de bronce de una vivienda. Operadores de las cámaras de seguridad detectaron al sospechoso en la intersección de las calles Brasil y Pedro del Castillo, en el departamento Godoy Cruz, mientras circulaba en actitud sospechosa y portando un arma blanca. El operativo culminó con la recuperación de las piezas robadas, el esclarecimiento del hecho y la puesta a disposición del detenido ante la Oficina Fiscal.

-Investigan robo y destrozos en un comercio de Las Heras. Esta madrugada les reventaron la vidriera y les robaron mercadería. Sucedió en el local gastronómico ubicado en calles Doctor Moreno y Avellaneda. El episodio se registró a la hora 4,45 de este martes. El caso es investigado por oficina fiscal de la zona.

-Choque en el Acceso Sur. Sucedió antes de llegar a calle Boedo en la Zona de Carrodilla. Fue en la mano que va hacia el norte. Allí impactaron dos autos.

-Más temprano hubo un triple choque en el ingreso a la Ciudad. Sucedió sobre Acceso Este, frente a la terminal y a metros del nudo vial. Impactaron tres autos y generaron complicaciones en el tránsito.

-Policía Federal detuvo en San Rafael a un prófugo buscado por abuso en Tucumán. Interceptaron al acusado luego de seis meses de búsqueda por delitos graves. El hombre contaba con un pedido de captura en el marco de una investigación judicial iniciada por delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones e imputación de amenazas.

-Condenaron a más de 20 integrantes de una red de tráfico de armas entre Mendoza y Chile. Las condenas alcanzaron a integrantes de distintos niveles de la "banda" investigada que tenía base en Mendoza para el tráfico de armas.

-Cuatro pasajeros amenazaron con un cuchillo a un conductor de un auto de alquiler y le robaron todo. El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Parque Norte, departamento Maipú. La víctima de 32 años circulaba en un Fiat Cronos, fue amenazado con un arma blanca por cuatro delincuentes, quienes le robaron un celular, ropa, documentación y dinero en efectivo.

-Un hombre quedó detenido por robar medidores de energía eléctrica. A su vez los ofrecía a la venta en sus redes sociales. El acusado de 42 años tendrá que responder por los medidores robados a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz. Quedó a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

-Un hombre de 41 años, oriundo de Mendoza, fue aprehendido en la localidad bonaerense de Villa "General Savio", luego de que el camión que conducía fuera detectado con un pedido de secuestro activo. El procedimiento se llevó a cabo cuando el sistema de lectura de patentes del Centro de Operaciones Municipal detectó que el camión Mercedes Benz que ingresaba a la localidad era requerido por la Justicia.

-Apareció la joven que faltaba de su hogar en el departamento San Rafael. La Justicia activó un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Lucía Selena León Tolab, de 25 años, quien desapareció el pasado 25 de agosto tras ser vista por última vez en la calle Buttini al 116. Se informó que ya puedo reencontrarse con su familia y se encuentra en perfecto estado de salud.

-Pidió su jubilación el polémico y cuestionado juez Rafael Escot. Le presentó su renuncia al gobernador de la provincia. Luego de 38 años en la justicia decidió retirarse de la actividad pública envuelto en polémicas por la filtración de chats de jueces en el caso del denunciado Marcelo D' Agostino y haber sido apartado del juicio Próvolo II.