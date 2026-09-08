Contrabando de importaciones: secuestran más de 4800 productos valuados en $140 millones
Los operativos se realizaron en las últimas horas en la ciudad de Rosario. Se secuestró mercadería, celulares y computadoras.
Alrededor de 4800 productos de cosmética importados que habrían ingresado al país de forma irregular fueron secuestrados en seis allanamientos que se llevaron a cabo en la ciudad de Rosario. El cargamento está valuado en 140 millones de pesos.
Los operativos se realizaron este lunes en la zona centro y norte de la ciudad, en medio de una causa por contrabando de importaciones, y estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales.
Tras el hallazgo de esta mercadería, los investigadores buscarán determinar cuál es la procedencia de estos productos y establecer las responsabilidades que correspondan a los implicados en el supuesto contrabando.
Además de los efectivos de la Policía Federal Argentina, los operativos contaron con la participación de agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Dirección General de Aduanas.
Los allanamientos se llevaron a cabo en domicilios situados en la calle Liniers al 1200, Rioja al 1000 y Corrientes al 1500, donde además de la mercadería secuestraron celulares y notebooks.
Estos elementos quedaron al resguardo de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, donde se llevarán a cabo el resto de las actuaciones correspondientes.
Las investigaciones en la causa que impulsa la fiscal federal Soledad García habían comenzado en el mes de abril, y en los últimos días el fiscal Eduardo Rodrígues Da Cruz autorizó los procedimientos.