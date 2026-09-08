Contrabando de importaciones: secuestran más de 4800 productos valuados en $140 millones

Alrededor de 4800 productos de cosmética importados que habrían ingresado al país de forma irregular fueron secuestrados en seis allanamientos que se llevaron a cabo en la ciudad de Rosario. El cargamento está valuado en 140 millones de pesos.

Los operativos se realizaron este lunes en la zona centro y norte de la ciudad, en medio de una causa por contrabando de importaciones, y estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales.

Parte de la mercadería que fue secuestrada en seis allanamientos.

Tras el hallazgo de esta mercadería, los investigadores buscarán determinar cuál es la procedencia de estos productos y establecer las responsabilidades que correspondan a los implicados en el supuesto contrabando.

Además de los efectivos de la Policía Federal Argentina, los operativos contaron con la participación de agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Dirección General de Aduanas.

Los allanamientos se llevaron a cabo en domicilios situados en la calle Liniers al 1200, Rioja al 1000 y Corrientes al 1500, donde además de la mercadería secuestraron celulares y notebooks.

Estos elementos quedaron al resguardo de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, donde se llevarán a cabo el resto de las actuaciones correspondientes.

Las investigaciones en la causa que impulsa la fiscal federal Soledad García habían comenzado en el mes de abril, y en los últimos días el fiscal Eduardo Rodrígues Da Cruz autorizó los procedimientos.



