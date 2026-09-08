Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 8 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ALLANAMIENTOS

Contrabando de importaciones: secuestran más de 4800 productos valuados en $140 millones

Los operativos se realizaron en las últimas horas en la ciudad de Rosario. Se secuestró mercadería, celulares y computadoras.

SGorostiaga
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Alrededor de 4800 productos de cosmética importados que habrían ingresado al país de forma irregular fueron secuestrados en seis allanamientos que se llevaron a cabo en la ciudad de Rosario. El cargamento está valuado en 140 millones de pesos.

Los operativos se realizaron este lunes en la zona centro y norte de la ciudad, en medio de una causa por contrabando de importaciones, y estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales.

Parte de la mercadería que fue secuestrada en seis allanamientos.&nbsp;
Parte de la mercadería que fue secuestrada en seis allanamientos. 

Tras el hallazgo de esta mercadería, los investigadores buscarán determinar cuál es la procedencia de estos productos y establecer las responsabilidades que correspondan a los implicados en el supuesto contrabando.

Además de los efectivos de la Policía Federal Argentina, los operativos contaron con la participación de agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Dirección General de Aduanas.

Los allanamientos se llevaron a cabo en domicilios situados en la calle Liniers al 1200, Rioja al 1000 y Corrientes al 1500, donde además de la mercadería secuestraron celulares y notebooks.

Estos elementos quedaron al resguardo de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, donde se llevarán a cabo el resto de las actuaciones correspondientes.

Las investigaciones en la causa que impulsa la fiscal federal Soledad García habían comenzado en el mes de abril, y en los últimos días el fiscal Eduardo Rodrígues Da Cruz autorizó los procedimientos.


Esta nota habla de:
1
Se le cayó el peluquín en plena coreografía en la pileta de Gran Hermano y las redes no tuvieron piedad
FARÁNDULA

Se le cayó el peluquín en plena coreografía en la pileta de Gran Hermano y las redes no tuvieron piedad

2
Cuándo cobran los jubilados de la mínima en septiembre
ATENCIÓN

Cuándo cobran los jubilados de la mínima en septiembre

3
¡VIDEO! Así fue la pelea antes del crimen del exjugador de Los Pumas: "Voy a matarlo"
MUY FUERTE

¡VIDEO! Así fue la pelea antes del crimen del exjugador de Los Pumas: "Voy a matarlo"

4
Cambian las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre
ALERTA

Cambian las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre

5
No apuestes sin antes ver el Cronicazo
INFALIBLE

No apuestes sin antes ver el Cronicazo

Últimas noticias de allanamientos