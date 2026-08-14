Testigo denunció que le ofrecieron dinero para acusar por violencia de género al joven asesinado en Chaco

En el marco de la investigación por el asesinato de Matías Álvarez Guardia en Chaco, una testigo sostuvo ante la Fiscalía que quisieron pagarle para declarar en contra de la víctima.

La fiscalía indicó que la testigo declaró bajo identidad reservada y relató que recibió una llamada desde un número privado o desconocido por parte de una mujer adulta, quien le pidió que dijera que Victoria Cantero, la acusada por el crimen, había sido víctima de violencia de género por parte de Guardia.

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"Vos sos amiga de Victoria, necesitamos que declares a favor de ella y que digas que Victoria sufría violencia de género por parte de Julián", habría sido el planteo, de acuerdo con lo que relató el abogado que representa a la familia de la víctima, en diálogo con Diario Chaco.

Según el letrado, la propuesta no terminaba en el pedido de un testimonio ya que la mujer habría recibido una oferta de entre $500.000 y $1 millón a cambio de declarar algo que, según sostuvo, no era cierto. "Todo esto está plasmado en su declaración testimonial", remarcó.

Investigación de la llamada

Tras esta presentación, el Ministerio Público Fiscal abrió una nueva línea de investigación y solicitó informes a las empresas telefónicas para determinar desde qué número se realizó la comunicación.

Aunque para la testigo el teléfono figurara como privado, los investigadores buscan establecer técnicamente el origen de la llamada, identificar al titular de la línea y determinar qué antenas de telefonía registraron la comunicación.

Esa información podría permitir establecer desde qué zona se produjo el contacto. Sin embargo, no hay elementos suficientes para atribuir la llamada a una persona determinada ni se ordenaron detenciones.

En tanto, el abogado también fue consultado sobre una eventual participación de la madre de Victoria, pero evitó realizar una acusación directa.

"Nosotros no podemos sacar conclusiones. Lo que podemos decir es que es una voz de una persona adulta, de sexo femenino, una voz suave", explicó y dejó en claro que serán las pruebas técnicas las que deberán determinar quién estuvo detrás de la comunicación.

Bloqueo de las amigas

La testigo contó además que, después de recibir la llamada, intentó comunicarse con un grupo de amigas que aparentemente conocían a la pareja para contarles lo que había ocurrido, pero aseguró que fue bloqueada por ellas.

A partir de esa situación, la mujer manifestó la sospecha de que otras personas podrían haber recibido ofrecimientos similares. Hasta el momento, esa posibilidad forma parte de su relato y tendrá que ser corroborada por los investigadores.

La testigo aportó nombres, apellidos y domicilios que servirían para avanzar con nuevas medidas. Antes de presentarse ante la Fiscalía, se habría acercado a la madre del joven asesinado para contarle lo sucedido y explicarle que no estaba dispuesta a declarar algo que consideraba falso.

Para la querella, si la investigación logra determinar que alguien intentó pagarle a una persona para incorporar una declaración falsa al expediente, podrían existir consecuencias penales.

El abogado vinculó esa posibilidad con un eventual intento de entorpecer la investigación, aunque aclaró que será la Fiscalía la que deberá determinar si existió un delito, qué figura podría corresponder y qué medidas deberían adoptarse.

"No podemos acusar a nadie porque tenemos que esperar que las pruebas se produzcan", insistió. La testigo podría volver a declarar durante un eventual juicio por jurados y en esa instancia, su identidad ya no permanecería reservada.

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