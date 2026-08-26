Crimen del jubilado de 87 años en Córdoba: el impactante resultado de la autopsia

La investigación por el crimen de Oscar Kowszyk, el jubilado de 87 años que estuvo desaparecido durante una semana en Córdoba y fue hallado asesinado en el patio de una casa, sumó un dato clave al revelarse el impactante resultado de la autopsia.

Por el homicidio hay dos hombres detenidos e imputados, de 53 y 34 años. Uno de ellos es el propietario de la vivienda de Río Cuarto donde fue encontrado el cadáver. Ambos designaron abogados de la defensa pública y permanecen alojados en el Establecimiento Penitenciario N°6.

Crimen del jubilado en Córdoba: ¿Qué arrojó la autopsia ?



El estudio estableció que sufrió un paro cardiorrespiratorio traumático y detectó lesiones contusas en distintas zonas de la cabeza y el rostro.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía 4 de Río Cuarto, las heridas fueron provocadas con un elemento contundente, aunque ninguna pudo ser identificada hasta el momento como la causa del fallecimiento.

Para obtener mayores precisiones sobre este punto y la data exacta de la muerte, los investigadores esperan los resultados de estudios de anatomía patológica y laboratorio realizados sobre muestras obtenidas por el médico forense.



La casa en la cual fue hallado el cadáver de Oscar Kowszyk.

La desaparición de Oscar Kowszyk en Córdoba

Kowszyk había desaparecido el domingo 16 de agosto por la tarde y su familia denunció su ausencia al día siguiente. Tras una semana de búsqueda, el jubilado fue hallado asesinado en el patio de una casa.

La pesquisa se había concentrado en una vivienda de la calle Buenos Aires 1073 después de que el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas registrara un movimiento que resultó determinante: Kowszyk ingresó al domicilio durante la noche del domingo 16 de agosto y no volvió a aparecer en las imágenes.

Con esa información, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda, operativo que terminó con el hallazgo del cadáver, el cual estaba cubierto con una lona y tenía ropa que coincidía con la que Kowszyk vestía al salir de su domicilio.

En los próximos días, la fiscal Jael Arias Shocron indagará a los imputados por el delito de homicidio simple.