Cuánto tiempo deberá estar Aníbal Lotocki en prisión por lesiones graves y estafa

El Tribunal N.º 28 de la Ciudad de Buenos Aires emitió este martes la orden de detención contra Aníbal Lotocki tras ser condenado por estafa y lesiones graves cometidas contra Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis.

El médico enfrenta un juicio oral por un supuesto homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de Cristian Zárate, fallecido tras una intervención quirúrgica.

De cuánto es la condena a Aníbal Lotocki

La resolución judicial ratificó la sentencia de ocho años de prisión efectiva y contempla además la inhabilitación especial de diez años para el ejercicio de la medicina en todo el país.

Lotocki durante una de las jornadas del juicio en su contra.

De acuerdo al fallo, el imputado incurrió en el delito de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades. Dichas afecciones afectaron la salud de Trenchi, Luna, Sosa y Xipolitakis, en paralelo con la estafa cometida contra Trenchi.

A pesar del pedido de detención, la sentencia emitida no está firme, ya que la defensa de Lotocki presentó un recurso de queja por vía extraordinaria que luego se elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras la Corte procesa el planteo, el tribunal oral dispuso la orden de arresto preventiva del profesional para asegurar los fines del proceso judicial en curso.