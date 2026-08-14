Cuatro falsos policías simularon un allanamiento y desvalijaron a matrimonio

Cuatro ladrones armados y disfrazados como policías desvalijaron a un matrimonio en su vivienda. El suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense. Los pesquisas buscan a los malvivientes que están prófugos.

Voceros judiciales revelaron que las víctimas fueron un hombre, de 63 años, y su esposa, de 60.

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Según indicaron los informantes, el hecho se produjo cuando los individuos, que portaban armas de fuego, arribaron a la casa habitada por la pareja, situada en José Hernández al 2100, casi en el cruce con Fray Luis Beltrán.

Falso allanamiento

Trascendió que los sujetos les dijeron a los moradores que tenían que llevar a cabo un allanamiento y, entonces, los damnificados resolvieron abrirles la puerta de acceso. Con rapidez, los sujetos redujeron a las personas y las privaron de la libertad, para de inmediato atarlas mediante precintos plásticos.

De esta manera, los marginales se apoderaron de diversos objetos de valor y de las llaves de dos rodados (de una camioneta Ford Ranger y de un vehículo Range Rover).

Finalmente los implicados huyeron en un Toyota Corolla blanco, que luego apareció abandonado en el cruce de la Colectora Oeste de la Ruta Panamericana y la calle Fray Luis Beltrán, estimándose que habrían fugado en otro automóvil.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía Local, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos, con el objetivo de apresar a los integrantes de la banda de ladrones.

Preventivamente la causa penal se mantiene caratulada "Robo agravado".

Por F.V.

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