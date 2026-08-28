Cuatro ladrones robaron un mercado, volcaron y terminaron detenidos

Cuatro delincuentes armados asaltaron un mini market en Funes, provincia de Santa Fe, escaparon en una camioneta robada y fueron arrestados tras una persecución de más de 13 kilómetros.

La impactante persecución terminó con cuatro ladrones detenidos luego de un violento asalto a un mini market ubicado sobre la Ruta Nacional N°9 y Las Heras. Los delincuentes escaparon en la camioneta del dueño, pero la fuga finalizó en Rosario, donde el vehículo chocó, volcó y sus ocupantes fueron arrestados.

Todo comenzó cuando los cuatro asaltantes ingresaron armados al comercio y redujeron a las personas que estaban dentro. Según relató el propietario, los delincuentes lo precintaron y encerraron junto a su madre y un cliente mientras revolvían el local.

La camioneta en la que intentaron escapar los delincuentes.

Durante casi 45 minutos, las víctimas permanecieron retenidas bajo amenazas. Los ladrones escaparon con cerca de un millón de pesos en efectivo, mercadería, celulares y electrodomésticos, además de una camioneta blanca modelo 2015 que pertenecía al dueño y estaba estacionada en la puerta.

Tras recibir el alerta al 911, personal policial localizó la camioneta robada sobre calle Catamarca y la Ruta 9. A partir de ese momento comenzó una persecución que se extendió por más de 13 kilómetros e involucró a efectivos de Funes y Rosario.

A toda velocidad, los sospechosos atravesaron dos barricadas policiales durante la fuga y embistieron una moto en la que circulaban dos personas. La persecución continuó hasta la zona norte de Rosario.

El raid terminó cerca del cruce de avenida Jorge Newbery y Wilde, en el barrio 7 de Septiembre, cuando la Ford Ranger chocó contra un Siam Qirion y dos patrulleros que integraban una segunda barricada reforzada. El impacto provocó el vuelco de la camioneta y los cuatro ocupantes fueron detenidos.

Los arrestados son tres hombres de 22, 26 y 28 años y un menor de 13, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Según el jefe policial, uno de los mayores tiene un extenso historial delictivo y es conocido por la fuerza en la zona norte de Rosario.

La Policía secuestró un revólver calibre 22 largo, cartuchos, vainas y una pistola 9 milímetros. Las autoridades confirmaron que ambas armas estaban cargadas y listas para disparar, y recuperaron parte del botín. Pese a la violencia del robo y la peligrosa persecución, no se registraron heridos.

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