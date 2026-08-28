Cuatro ladrones robaron un mercado, volcaron y terminaron detenidos
Los asaltantes maniataron y encerraron a las víctimas durante casi 45 minutos. En la fuga atravesaron barricadas policiales, embistieron una moto y chocaron contra patrulleros.
Cuatro delincuentes armados asaltaron un mini market en Funes, provincia de Santa Fe, escaparon en una camioneta robada y fueron arrestados tras una persecución de más de 13 kilómetros.
La impactante persecución terminó con cuatro ladrones detenidos luego de un violento asalto a un mini market ubicado sobre la Ruta Nacional N°9 y Las Heras. Los delincuentes escaparon en la camioneta del dueño, pero la fuga finalizó en Rosario, donde el vehículo chocó, volcó y sus ocupantes fueron arrestados.
Todo comenzó cuando los cuatro asaltantes ingresaron armados al comercio y redujeron a las personas que estaban dentro. Según relató el propietario, los delincuentes lo precintaron y encerraron junto a su madre y un cliente mientras revolvían el local.
Durante casi 45 minutos, las víctimas permanecieron retenidas bajo amenazas. Los ladrones escaparon con cerca de un millón de pesos en efectivo, mercadería, celulares y electrodomésticos, además de una camioneta blanca modelo 2015 que pertenecía al dueño y estaba estacionada en la puerta.
Tras recibir el alerta al 911, personal policial localizó la camioneta robada sobre calle Catamarca y la Ruta 9. A partir de ese momento comenzó una persecución que se extendió por más de 13 kilómetros e involucró a efectivos de Funes y Rosario.
A toda velocidad, los sospechosos atravesaron dos barricadas policiales durante la fuga y embistieron una moto en la que circulaban dos personas. La persecución continuó hasta la zona norte de Rosario.
El raid terminó cerca del cruce de avenida Jorge Newbery y Wilde, en el barrio 7 de Septiembre, cuando la Ford Ranger chocó contra un Siam Qirion y dos patrulleros que integraban una segunda barricada reforzada. El impacto provocó el vuelco de la camioneta y los cuatro ocupantes fueron detenidos.
Los arrestados son tres hombres de 22, 26 y 28 años y un menor de 13, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Según el jefe policial, uno de los mayores tiene un extenso historial delictivo y es conocido por la fuerza en la zona norte de Rosario.
La Policía secuestró un revólver calibre 22 largo, cartuchos, vainas y una pistola 9 milímetros. Las autoridades confirmaron que ambas armas estaban cargadas y listas para disparar, y recuperaron parte del botín. Pese a la violencia del robo y la peligrosa persecución, no se registraron heridos.