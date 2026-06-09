Tragedia en la Ruta 12: cuatro muertos y cinco heridos tras un choque múltiple cerca de Zárate

Un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 12 dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y otras cinco heridas.

El siniestro ocurrió sobre la altura del kilómetro 94, en la zona de la Isla Talavera, cerca del Complejo Ferrovial Puente Zárate-Brazo Largo, y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a una camioneta y dos automóviles. Por causas que todavía son materia de investigación, los tres vehículos colisionaron violentamente y uno de ellos terminó volcado al costado de la autovía.

Luego del impacto, efectivos de Gendarmería Nacional, personal de Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios de Campana arribaron al lugar para asistir a las víctimas y coordinar las tareas de rescate. En la zona, los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de cuatro personas.

Además, otras cinco personas sufrieron lesiones de consideración y fueron trasladadas para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendieron las identidades de las víctimas ni el estado de salud actualizado de los heridos.

El grave siniestro provocó importantes complicaciones en la circulación vehicular. El tránsito en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires permaneció interrumpido durante varias horas mientras se desarrollaban las pericias y se retiraban los vehículos involucrados.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo la colisión y si hubo factores externos que contribuyeron al accidente. Los resultados de las investigaciones serán clave para esclarecer las circunstancias que derivaron en esta nueva tragedia vial.