Cuatro vecinos lo torturaron, lo asfixiaron y lo mataron

Ángel Rosendo Leguizamón, de 74 años y oriundo de Santiago del Estero, fue encontrado asesinado dentro de su casa en Merlo donde vivía solo y administraba una cancha de fútbol cinco.

Era conocido en el barrio Matera como "Santiago", en homenaje a su provincia natal. Los primeros peritajes determinaron que sufrió graves heridas punzocortantes en el pecho y el cuello antes de morir.

Según los investigadores, los agresores también le habrían atado las piernas y lo habrían asfixiado con un cable. La violencia del ataque quedó reflejada en las lesiones que presentaba el cuerpo de Leguizamón, quien fue sometido a una brutal agresión dentro de su propia casa.

Al revisar la escena, los policías encontraron un marcado desorden en distintos sectores del domicilio. Todo indicaba que los responsables habían buscado dinero y objetos de valor. Sin embargo, los accesos a la propiedad no presentaban signos de haber sido violentados.

Cuatro vecinos quedaron detenidos

La falta de daños en las entradas llevó a los investigadores a sospechar que Leguizamón conocía a quienes ingresaron a su vivienda y que pudo haberles permitido el acceso. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona permitió avanzar rápidamente sobre esa hipótesis.

Las imágenes captaron a cuatro vecinos del jubilado cuando salían de la vivienda durante el mediodía y llevaban objetos que habrían sido robados. Se trata de dos hombres y dos mujeres que integraban un mismo círculo familiar y residían a pocos metros de la casa de la víctima.

Testigos señalaron además una particular actitud de los sospechosos cuando llegaron los móviles policiales al lugar. Los cuatro se habrían mezclado entre los vecinos que se acercaron por el operativo, simulando preocupación y preguntando qué le había sucedido a "Santiago".

El fiscal Martín Schebes imputó a Víctor Morganti, de 42 años, y Ludmila Montiel, de 25, quedaron imputados por homicidio agravado por alevosía. Sergio Sánchez, de 38 años, y María Rosa Morganti, de 60, fueron acusados de encubrimiento.

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