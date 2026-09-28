Jubilada de 77 años pidió dejar de pagarle la cuota alimentaria a su nieta de 20 al caer en la indigencia

Una jubilada de 77 años, que depende de sus ingresos previsionales, acudió a la Justicia de Tucumán y logró la suspensión de la cuota alimentaria que pagaba a su nieta de 20 años tras demostrar que la retención afecta su subsistencia.

La jubilada acreditó que padece diabetes insulinodependiente, hipertensión arterial, hipotiroidismo y gastritis crónica. Además, afronta gastos continuos para la compra de medicamentos, que se suman a sus necesidades básicas.

Según la resolución dictada por la Oficina de Gestión Asociada de Familia N° 1 del Centro Judicial Monteros, la jubilada depende exclusivamente de sus ingresos previsionales. La situación económica planteada ante el Tribunal fue uno de los elementos considerados para evaluar el pedido de suspensión de la cuota.

El aporte que debía realizar tenía origen en un acuerdo firmado diez años atrás, cuando las circunstancias que rodeaban a la obligación eran diferentes. La mujer sostuvo que mantener actualmente la retención comprometía sus propios recursos y la colocaba en una situación de extrema vulnerabilidad.

Qué resolvió la Justicia

La jueza Mariana Josefina Rey Galindo encuadró el caso bajo la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Al analizar la situación, la magistrada remarcó que la obligación alimentaria "nunca puede cumplirse a costa de la subsistencia biológica y dignidad" .

El fallo consideró que prolongar una obligación cuando compromete la supervivencia de quien debe pagarla desvirtúa el sentido del instituto alimentario.

La medida y el plazo fijado

Como medida cautelar, la Justicia ordenó el cese preventivo y provisorio de la retención del 10% sobre los haberes previsionales de la jubilada. La decisión tendrá vigencia durante seis meses o hasta que se resuelva antes la cuestión de fondo.

Además, el tribunal dispuso librar un oficio a la ANSES para comunicar la medida. También ordenó inmovilizar las sumas que ya habían sido depositadas y suspendió la autorización para que fueran cobradas.

Durante esos seis meses, la Justicia deberá analizar si continúan las condiciones que habían dado origen a la prestación alimentaria. El plazo busca frenar el perjuicio económico de manera inmediata, sin convertir la medida cautelar en una resolución definitiva sobre la obligación.