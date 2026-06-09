Dalma Maradona declaró en el juicio por la muerte de su padre y acusó a Luque de aislarlo de la familia

En una nueva jornada del juicio oral que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, su hija mayor, Dalma, brindó un testimonio central ante el tribunal a cargo de la causa y apuntó contra quienes estaban a cargo del cuidado del exjugador.

Según sus dichos, existió una campaña sostenida para instalar la versión pública y privada de que la víctima estaba en un estado de abandono por parte de sus familiares directos. El testimonio incorporó una fuerte imputación hacia la gestión del cuerpo médico, con el neurocirujano Leopoldo Luque a la cabeza, al señalar que restringían y bloqueaban los canales de comunicación y las visitas presenciales.

El médico Leopoldo Luque, uno de los apuntados por Dalma Maradona en su declaración.

Por su parte, la hija del Diez enfatizó ante los jueces que los discursos sobre la presunta ausencia tanto de ella como de sus hermanos respondían a una narrativa construida por el entorno para justificar el control sobre el paciente.

Dalma aportó un audio de Luque y lo complicó

La audiencia sumó tensión institucional a partir de la reproducción de un material sonoro que forma parte de la evidencia recolectada durante la etapa de instrucción. Se trató de un audio adjudicado al médico Luque, uno de los principales imputados en la causa penal que investiga el presunto delito de homicidio con dolo eventual.

Luego de la exhibición de la prueba de audio, la declaración de la testigo redobló los cuestionamientos hacia la estructura organizativa que rodeaba al ídolo deportivo en la vivienda de Tigre.

De acuerdo con el acta testimonial, la hija mayor ratificó la hipótesis de que el grupo de profesionales operó de manera coordinada para mantener alejada a la familia biológica de las decisiones médicas. Finalmente, la exposición vinculó de forma directa las acciones de apartamiento con el desenlace ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

El proceso judicial continúa con la recepción de nuevas declaraciones testimoniales y periciales para determinar el grado de responsabilidad penal de los ocho profesionales de la salud imputados en el expediente.