De la perpetua a la absolución: 20 años después, el femicidio de la adolescente sigue impune

Otoño Uriarte tenía 16 años cuando desapareció en Fernández Oro, Río Negro, en octubre de 2006, y su cuerpo apareció seis meses después en un canal de riego. Después vinieron casi 18 años de una investigación plagada de irregularidades. Esta es la tercera y última entrega sobre el caso: la del juicio que llegó cuando casi nadie lo esperaba, la condena que pareció cerrar la herida y el giro que volvió a abrirla del todo.

En noviembre de 2024, dieciocho años después del crimen, comenzó finalmente el juicio oral. Cuatro hombres, imputados a lo largo del extenso derrotero de la causa, se sentaron en el banquillo. Para la familia de Otoño y para buena parte de la comunidad de Fernández Oro, que durante todos esos años no dejó de marchar, era la última oportunidad de saber qué había pasado.

Otoño Uriarte tenía 16 años.

La condena a prisión perpetua

En marzo de 2025, el tribunal de juicio de Cipolletti dictó su veredicto: prisión perpetua para los cuatro acusados. Los consideró responsables de una privación ilegítima de la libertad agravada por la participación de más de tres personas, por tratarse de una víctima menor de edad y por haberle provocado la muerte de manera intencional. La sentencia dio por probado que había existido un plan previo para interceptar a la adolescente, que incluyó la sustracción de su bicicleta para obligarla a volver caminando por una zona oscura. Después de casi dos décadas, la familia sintió que por fin había llegado la justicia.

El giro que cambió todo

Duró poco. En agosto de 2025, apenas cinco meses más tarde, un Tribunal de Impugnación de Río Negro revocó la condena y absolvió a los cuatro. El tribunal concluyó que la sentencia había hecho una valoración arbitraria de la prueba y que los indicios reunidos no alcanzaban el grado de certeza que exige una condena penal.

El eje del fallo estuvo en la prueba científica que, en el juicio, había sido presentada como determinante. Sobre una muestra de cabello clave -identificada como "pelo 17"-, la perito genetista que declaró en el juicio sostuvo que los marcadores excluían a uno de los acusados como aportante. El material genético hallado en el nylon que cubría el cuerpo estaba deteriorado y no permitía identificaciones concluyentes. La pericia odorológica fue cuestionada por sus limitaciones técnicas y la posibilidad de falsos positivos, y los testimonios que sostenían la acusación eran indirectos. Para los jueces, esa estructura de indicios era demasiado endeble para mantener una pena de prisión perpetua.

Una absolución que quedó firme

El caso se transformó en una especie de péndulo judicial. En marzo de 2026, un segundo Tribunal de Impugnación, con distinta integración, revisó nuevamente el fallo y confirmó la absolución, en lo que se conoció como un "doble control". Ese cuerpo remarcó, además, que el silencio de los acusados durante el proceso no podía usarse como un elemento en su contra. Y en agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó los recursos de queja de la fiscalía y la querella, con lo que la absolución quedó firme en el ámbito provincial.

A la fiscalía y a la familia les resta un último camino: la apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, por ahora, en la Justicia rionegrina no hay ningún condenado por el crimen de Otoño.

Veinte años después de aquella noche, la familia sigue reclamando verdad y justicia, y sostiene que el caso quedó marcado por la impunidad y por una investigación que, desde el arranque, apuntó para cualquier lado menos para el correcto. En Fernández Oro, el nombre de Otoño se volvió un símbolo: el de una adolescente que salió a jugar al vóley una noche de octubre, nunca volvió a su casa, y cuya muerte, dos décadas más tarde, todavía no tiene culpables.

Esta fue la última de tres entregas sobre el caso Otoño Uriarte. En las anteriores: la desaparición y el hallazgo del cuerpo, y la investigación viciada que nunca cerró.

LEÉ LAS PARTES 1 Y 2