¡De mal en peor! Cayó con su moto en una zanja y quedó detenido porque tenía pedido de captura

Un motociclista de 42 años perdió el control, terminó dentro de un zanjón y fue asistido en el hospital. Tenía un pedido de captura vigente.

El accidente ocurrió el martes por la noche en Los Cazadores, también conocido como barrio La Tosquera, en San Pedro. Waldemar Weis circulaba en moto por una de las calles de salida del barrio cuando perdió el control del vehículo y cayó en una zanja ubicada a la vera del camino.

Vecinos de la zona se acercaron para ayudarlo a salir del zanjón y luego fue trasladado a la Guardia del Hospital. Allí recibió la asistencia correspondiente y permaneció internado hasta este miércoles por la mañana, cuando recibió el alta médica.

La situación cambió cuando Weis salió del centro de salud: efectivos policiales lo trasladaron detenido porque tenía un pedido de captura en una causa por violencia de género, amenazas y tenencia ilegal de armas.

La oscuridad y el estado de la calle

Según contó Lucrecia, una de las vecinas, la falta de iluminación habría influido en el accidente: "Hay una oscuridad tremenda, al no haber luz se ve que no vio el zanjón y cayó".

Los vecinos también reclamaron que las zanjas sean entubadas y que el sector cuente con señalización e iluminación.