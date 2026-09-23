Deciden donar los órganos de la joven de 17 años muerta por las "Picadas de Lavalle"

-Luego de conocerse la noticia de la muerte de la joven de 17 años en las "Picadas de Lavalle", donde competían dos vehículos, surgen datos de la investigación. Se supo que el conductor del viejo Chevrolet dio negativo para el Test de Alcoholemia y cuyo nombre es Horacio Ortíz. También trascendió que las barreras de contención de cemento "volaron" y dieron contra las 4 (cuatro) personas que resultaron heridas, dos de gravedad y una de ellas resultó siendo la víctima fatal que murió en las últimas horas, de nombre Morena González. La pericia clínica indica que la adolescente sufrió quebraduras y un pedazo de cemento impactó en su cabeza. La familia comunicó hoy la decisión de donar sus órganos. Había ingresado a terapia intensiva del Hospital Central, donde luego se produjo su deceso. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal Lavalle.

-Incidente vial en Godoy Cruz. Dos autos chocaron en la esquina de calles Montes de Oca y América. Hubo interrupción del tráfico pero no se registraron heridos de gravedad.

-En la vía pública dieron con un prófugo que tenía pedido de captura internacional. Sucedió en Guaymallén. Estaba vinculado a un cargamento narco decomisado el año pasado consistente en unos 90 kilos de cocaína. Fue en el marco de un control vial vehicular de rutina. Lo reconocieron a través del control biométrico y a media mañana. Le secuestraron pesos, dólares, chips de teléfonos y otras pertenencias cuando circulaba en su camioneta.

-Dos "mecheras" quedaron grabadas en cámaras de video cuando robaron en una farmacia. Sucedió en la localidad Eugenio Bustos, del departamento San Carlos. Los propietarios hicieron públicas las imágenes donde se observa a las acusadas esconderse mercadería debajo de la ropa.

-6 kilos de cocaína encontraron en un allanamiento realizado en Luján de Cuyo. La pareja ahora detenida, estaba siendo investigada por la justicia federal a raíz de denuncias puntuales realizadas por venta de drogas. Durante el operativo, personal de Policía Aeroportuaria logró secuestrar además dos kilos de marihuana, 23 armas de fuego, 1700 municiones, dinero en efectivo consistente en pesos y dólares, balanzas, teléfonos celulares y demás elementos.

-Militar mendocino quedó en grave estado luego de un incidente vial. El hecho tuvo lugar en la provincia de La Rioja. Volcó en una movilidad que pertenece al Ejército Argentino en la localidad de Famatina. Como consecuencia quedó internado en terapia intensiva por las lesiones de gravedad recibidas.

-Delincuencia Juvenil. Tres menores de edad quedaron detenidos por participar de un robo piraña. En total son 9 (nueve) los delincuentes acusados. Los hechos tuvieron lugar en la esquina de 25 de Mayo y Guido Spano en la localidad de Dorrego, en Guaymallén. Habían sido interceptados por personal policial luego de recibir la denuncia de la víctima, que dijo que le robaron un bicicleta con un arma blanca. Efectivamente, el rodado estaba en la caja de la camioneta blanca en la que se desplazaba la banda de delincuentes con total impunidad.

-Ciclista se accidentó en los "Senderos de Chacras". Es un predio ubicado en el piedemonte de Luján de Cuyo que se utiliza para la práctica de senderismo, enduro y demás disciplinas deportivas. La víctima, un hombre de 50 años, llamó al 911 para pedir ayuda y fue así que efectivos policiales lograron rescatarlo y brindarle los primeros auxilios.

-Hombre de 33 años quedó detenido por circular con droga destinada a la comercialización. Fue interceptado en un control de rutina en la vía pública. Al ponerse nervioso se delató y fue que procedieron a revisarle las pertenencias. Los policías de investigaciones le encontraron 32 envoltorios. Al realizar los estudios de campo, se confirmó que los mismos contenían cocaína, por lo cual se le dio aviso a las autoridades del Ministerio Público Fiscal y Justicia Federal.

-Una pareja circulaba con un arma de fuego. Hombre de 31 años y mujer de 36, fueron descubiertos cuando circulaban en un auto que logró ser requisado en un operativo aleatorio de policía vial. Eran tres los ocupantes del mismo y uno se bajó y logró darse a la fuga en inmediaciones de carril Sarmiento y Delgado hacia el interior del barrio Belgrano. En una bolsa llevaban una carabina calibre 22 largo con municiones. Quedaron a disposición de Oficina Fiscal 2 de Guaymallén.

-Asaltaron una estación de Servicios en Ciudad. Sucedió esta madrugada en la intersección de Coronel Díaz e Ituzaingó. Un delincuente amenazó con arma de fuego a un trabajador y le exigió el dinero. Como intentó oponer resistencia, le pegó con el arma en la cabeza y le dio patadas cuando cayó al suelo. Le arrancó la billetera donde tenía unos 25.000 pesos. El delincuente además se llevó hielo, agua destilada y escapó del lugar. Cuando la víctima logró reponerse intentó comunicarse sin suerte con el 911. Fue socorrido por otro de sus compañeros de tareas.

-Mujer quedó presa cuando estaba por faenar unos 7 caballos en forma clandestina. Fue descubierta por un operativo de Policía Rural realizado en la localidad "Puente de Hierro" el departamento Guaymallén. Le secuestraron elementos probatorios para la causa y algunos vehículos.

-Paso hacia Chile complicado por temporal de nieve. El Paso "Pehuenche" ubicado en Malargüe, (sur de Mendoza), está clausurado hasta nuevo aviso. El Paso "Cristo Redentor" cerró a las 15 horas de este miércoles. Desde las 17 horas quedan clausurados los Complejos Aduaneros de Argentina y Chile hasta nuevo aviso.

-Rige ALERTA por Viento Zonda en toda la provincia de Mendoza. La medida comprende miércoles y jueves, según Defensa Civil en base a datos proporcionados por técnicos del Servicio Meteorológico Nacional.