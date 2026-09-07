Declaran los cuatro nuevos detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

La investigación por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la detención de cuatro sospechosos que serán indagados este lunes por el juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez.

Los cuatro nuevos detenidos, tres mujeres y un hombre, fueron capturados durante una serie de allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en Ezpeleta, partido de Quilmes.

Ya son 15 los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela.

Sus testimoniales serán de suma importancia ya que los investigadores creen que si bien los nuevos implicados no participaron de los crímenes, sí formarían parte de la segunda línea operativa y de encubrimiento de la organización.

Ya son 15 los detenidos

Estos movimientos en la investigación ocurren a pocos días de que se cumpla un año de los brutales asesinatos de Verdi, Del Castillo y Gutiérrez. La hipótesis principal de la Justicia es que los crímenes estuvieron ligados a una venganza narco por el robo de droga.

Con estas nuevas detenciones, ya son 15 los implicados. Previamente fueron arrestados Tony "Pequeño J" Janzen Valverde Victoriano, Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42).