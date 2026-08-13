Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 13 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
INVESTIGACIÓN

Declararon tres testigos clave en el caso Facundo Moyano

Los testigos aportaron su versión sobre lo que vieron cuando Candela Arizaga, novia del exdiputado, salió corriendo de su departamento. La agenda judicial sigue con nuevas citaciones hasta fin de mes.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Dos empleados de seguridad y un vecino del ex diputado Facundo Moyano declararon este jueves ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Los tres testimonios se suman a la causa que investiga las presuntas lesiones y la privación ilegítima de la libertad de su novia, Candela Arizaga, hechos ocurridos el 4 de agosto en Belgrano.

Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada trabajan como empleados de seguridad en el edificio ViewPoint, la torre ubicada sobre avenida del Libertador al 5400, donde según la investigación se produjo el ataque. Ambos fueron citados para reconstruir lo sucedido esa madrugada dentro del edificio.

Declararon tres testigos clave en el caso Facundo Moyano

El tercer testigo fue Nelson David Maza, vecino de la zona, quien llamó al 911 durante la madrugada para dar aviso a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo.

La agenda de testimoniales continúa hasta fin de mes

Para el martes está previsto que declaren el inspector Matías Ríos, de la Policía de la Ciudad; Estefanía Verón, la agente que trasladó a Arizaga hasta el Hospital Pirovano, y Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género, quien la entrevistó durante la internación.

El miércoles comparecerán Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la joven en el lugar del hecho, y Karina Pinto, médica legista que examinó a Moyano durante su detención. 

Declararon tres testigos clave en el caso Facundo Moyano

El jueves será el turno de Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a Arizaga; Miriam Josefina García, empleada doméstica del imputado que llegó al lugar minutos después del ataque, y Sol Estrada Hildebrandt, amiga de la víctima, que la acompañó durante la internación y en el momento del alta médica.

El cierre de las testimoniales quedó reservado para Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima, citadas para el lunes 31. 

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
El eclipse solar en Leo trae "grandes cambios" para 3 signos del zodiaco: ¿Quiénes son los afortunados?
ASTROS

El eclipse solar en Leo trae "grandes cambios" para 3 signos del zodiaco: ¿Quiénes son los afortunados?

2
Alerta ANSES: desde qué edad se puede tramitar la jubilación
IMPORTANTE

Alerta ANSES: desde qué edad se puede tramitar la jubilación

3
Los tres signos que podrían recibir una lluvia de dinero antes del 15 de agosto
REVELACIÓN

Los tres signos que podrían recibir una lluvia de dinero antes del 15 de agosto

4
El Cronicazo marca el rumbo de la semana de los números de la Quiniela
ATENCIÓN

El Cronicazo marca el rumbo de la semana de los números de la Quiniela

5
Los signos que tendrán inesperadas oportunidades laborales con la Luna Nueva de agosto
CAMBIOS

Los signos que tendrán inesperadas oportunidades laborales con la Luna Nueva de agosto

Últimas noticias de Facundo Moyano