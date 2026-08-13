Declararon tres testigos clave en el caso Facundo Moyano

Dos empleados de seguridad y un vecino del ex diputado Facundo Moyano declararon este jueves ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Los tres testimonios se suman a la causa que investiga las presuntas lesiones y la privación ilegítima de la libertad de su novia, Candela Arizaga, hechos ocurridos el 4 de agosto en Belgrano.

Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada trabajan como empleados de seguridad en el edificio ViewPoint, la torre ubicada sobre avenida del Libertador al 5400, donde según la investigación se produjo el ataque. Ambos fueron citados para reconstruir lo sucedido esa madrugada dentro del edificio.

El tercer testigo fue Nelson David Maza, vecino de la zona, quien llamó al 911 durante la madrugada para dar aviso a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo.

La agenda de testimoniales continúa hasta fin de mes

Para el martes está previsto que declaren el inspector Matías Ríos, de la Policía de la Ciudad; Estefanía Verón, la agente que trasladó a Arizaga hasta el Hospital Pirovano, y Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género, quien la entrevistó durante la internación.

El miércoles comparecerán Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la joven en el lugar del hecho, y Karina Pinto, médica legista que examinó a Moyano durante su detención.

El jueves será el turno de Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a Arizaga; Miriam Josefina García, empleada doméstica del imputado que llegó al lugar minutos después del ataque, y Sol Estrada Hildebrandt, amiga de la víctima, que la acompañó durante la internación y en el momento del alta médica.

El cierre de las testimoniales quedó reservado para Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima, citadas para el lunes 31.

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