Declaró Bebote Álvarez tras ser detenido por presunto vínculo con una banda narco internacional

Pablo "Bebote" Álvarez fue indagado este viernes por el juez Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, con intervención de la Secretaría N°3, a cargo de Damián Mazzucco.

La declaración comenzó cerca de las 14 y se extendió durante casi cinco horas, y luego fue trasladado nuevamente por la policía para continuar detenido.

"Bebote" está acusado de integrar una organización narcocriminal de alcance internacional vinculada con el tráfico de drogas de diseño desde España y el ingreso de cocaína desde Bolivia.

La detención fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien comunicó el procedimiento a través de sus redes sociales. Álvarez quedó a disposición de la Justicia en el marco de una investigación sobre una estructura dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes.

"Bebote Álvarez, preso. Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote' Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia", publicó Monteoliva.

La ministra cerró su mensaje con una referencia directa al pasado de Álvarez en las tribunas: "Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga".