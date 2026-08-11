Declaró el hermano de Victoria Cantero y aportó un dato clave sobre la noche del crimen

Facundo Cantero, el hermano de la acusada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, declaró ante la Fiscalía y aportó detalles clave para la causa.

El familiar de Victoria Cantero, la única detenida por el asesinato ocurrido el 2 de agosto en la provincia de Chaco, sumó datos sobre un llamado telefónico ocurrido entre las 7:13 y las 7:16 de la mañana del día del crimen.

En esa comunicación, la víctima llamó a Facundo para contarle que tenía un corte, aunque no precisó la zona del cuerpo en la que se localizaba la herida ni su gravedad.

La víctima se comunicó con el hermano de la acusada y le dijo que había sufrido un corte.

De acuerdo con el expediente, durante esa llamada telefónica se escuchó una intervención de fondo por parte de la acusada: "¿Por qué no le contás que me rompiste todo el celular?", habría dicho Victoria Cantero.

Luego de que se cortara la comunicación, Facundo fue hasta el domicilio de la víctima. Al ingresar a la casa, encontró a Álvarez Guardia sentado en un sillón del comedor, en estado de debilidad y sosteniendo una mano sobre su tórax con gesto de dolor.

En la vivienda también se encontraba Victoria. Según la declaración de su hermano ante la Fiscalía, la joven presentaba un sangrado visible en la nariz y manchas de sangre en una de sus manos.

Frente a la gravedad del cuadro, el testigo, su pareja y Victoria cargaron a la víctima en un auto particular y lo trasladaron de urgencia hacia el Hospital Julio C. Perrando.

Durante el trayecto, el joven herido dijo varias veces que sentía frío y dolor intenso en el pecho. Al llegar al centro de salud, los médicos constataron que la víctima presentaba una hemorragia interna severa.

Asimismo, Cantero brindó datos sobre la dinámica conflictiva de la relación. El testigo definió el vínculo entre su hermana y la víctima como "bastante tóxico", con discusiones frecuentes motivadas por celos y dificultades en la convivencia que exigían la intervención de familiares.

Detalles sobre el vínculo de la joven

Asimismo, con su testimonio incorporó detalles respecto de episodios de violencia recíprocos entre la pareja. El testigo contó que ambos habían destruido sus teléfonos celulares en varias ocasiones.

Cantero citó una ocasión en el cual la víctima dejó a la joven en una plaza tras romperle el teléfono celular. Como respuesta, la acusada habría destruido uno de los vidrios de la camioneta perteneciente a Álvarez Guardia.

Por último, el testigo declaró que en una oportunidad su hermana le reveló que sufrió golpes por parte de la víctima y reaccionó en defensa propia. Sin embargo, al ser interrogado en profundidad, aclaró que no presenció hechos de violencia física entre la pareja.