Declaró Nicolás "Americano" Soria en el juicio por Loan: "Viajé a Corrientes para buscarlo"

Nicolás "Americano" Soria, uno de los acusados por el presunto desvío de la investigación en la causa por la desaparición de Loan Peña, declaró este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y afirmó que viajó a Corrientes con el único fin de encontrar al nene. Y que aportó 4 millones de pesos para hacerlo.

Con esta declaración, Soria prestó testimonio por segunda vez en el proceso. La semana pasada había denunciado un ataque dentro de la Unidad 7 de Resistencia, donde, según su relato, fue atacado con un arma blanca.

Durante su exposición, el acusado negó de manera categórica los delitos que se le imputan: usurpación de títulos, privación ilegítima de la libertad y manipulación de testimonios. También cuestionó la validez de las actas labradas en su contra por un supuesto atentado contra la autoridad.

"Viajé a Corrientes a buscar a Loan", sostuvo Soria frente a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte. El testigo remarcó que actuó "siempre de buena fe" a lo largo de todo el proceso.

Según su propio relato, destinó alrededor de 4 millones de pesos de su bolsillo para colaborar con los operativos de búsqueda del nene correntino. Además, negó tener cualquier tipo de vínculo político que lo relacione con la causa.

Los acusados en el juicio por la desaparición de Loan

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Pérez y el ex comisario Walter Maciel integran el grupo de imputados por la sustracción y ocultamiento del nene de 5 años.

También están sentados en el banquillo la tía de Loan, Laudelina Peña, y su marido, Antonio Benítez, señalados como parte central de la trama que investiga la Justicia federal.

A ellos se suman Mónica Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez, vinculados al entorno familiar donde el chico fue visto por última vez tras el almuerzo en la casa de su abuela Catalina.

El resto de los acusados en la causa son Federico Rossi Colombo, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, todos sindicados por distintos delitos que van desde el encubrimiento hasta la manipulación de la investigación.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en un naranjal cercano a la casa de su abuela paterna. Desde entonces, su paradero permanece desconocido.

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