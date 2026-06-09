Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 9 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ATENCIÓN

Declaró una de las médicas imputadas por la muerte de Maradona: "Luque y Cosahov nunca me pidieron un médico clínico diario"

Se trata de Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga. Habló sobre su rol y cómo tomó contacto con el caso de Diego Maradona. Hay cuarto intermedio hasta el jueves.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Tras la declaración de Dalma Maradona, se presentó ante la Justicia por el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona una de las médicas imputadas en el caso.

Se trata de Nancy Forlini, quien habló  por primera vez ante los jueces del TOC N°7. En su alocución habló sobre su rol y detalló que nunca se pidió un "médico clínico diario" por el astro futbolístico, pese a ser "un paciente VIP".

"Yo recuerdo que aparatología no se pedía ninguna. Solamente se hacía mención a que los médicos tratantes iban a ser Cosachov y Luque, que pedían acompañamiento con acompañantes terapeúticos y enfermería 24 horas. La primera vez que ví la nota con el pedido de Cosachov fue en este juicio", explicó la médica.

Y apuntó: "Luque y Cosachov nunca me pidieron un médico clínico diario. Solamente una vez Luque me pidió uno semanal y como interconsultor".

Además, enfatizó sobre la situación del paciente: "Imaginen que era un paciente VIP, todo lo que hubiesen pedido se iba a autorizar".

Por otro lado, habló sobre su rol y explicó: "Yo tengo un rol médico. Hablo de igual a igual con los profesionales y administrativos porque mi función es recibir una orden médica, pedir autorización al prepago y con su autorización se da curso a lo solicitado".

Y remarcó que no interviene en la definición del domicilio de un paciente que recibe internación en su casa, al afirmar: "Primero, el paciente tiene que estar estable; segundo, tiene que haber un domicilio apto para el paciente; y tercero, tiene que haber alguien, un familiar o quien designe la familia, a cargo", explicó.

Esta nota habla de:
1
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

4
El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento
Noticias

El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento

5
El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."
Noticias

El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."

Últimas noticias de Juicio por la muerte de Diego Maradona