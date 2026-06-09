Declaró una de las médicas imputadas por la muerte de Maradona: "Luque y Cosahov nunca me pidieron un médico clínico diario"

Tras la declaración de Dalma Maradona, se presentó ante la Justicia por el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona una de las médicas imputadas en el caso.

Se trata de Nancy Forlini, quien habló por primera vez ante los jueces del TOC N°7. En su alocución habló sobre su rol y detalló que nunca se pidió un "médico clínico diario" por el astro futbolístico, pese a ser "un paciente VIP".

"Yo recuerdo que aparatología no se pedía ninguna. Solamente se hacía mención a que los médicos tratantes iban a ser Cosachov y Luque, que pedían acompañamiento con acompañantes terapeúticos y enfermería 24 horas. La primera vez que ví la nota con el pedido de Cosachov fue en este juicio", explicó la médica.

Y apuntó: "Luque y Cosachov nunca me pidieron un médico clínico diario. Solamente una vez Luque me pidió uno semanal y como interconsultor".

Además, enfatizó sobre la situación del paciente: "Imaginen que era un paciente VIP, todo lo que hubiesen pedido se iba a autorizar".

Por otro lado, habló sobre su rol y explicó: "Yo tengo un rol médico. Hablo de igual a igual con los profesionales y administrativos porque mi función es recibir una orden médica, pedir autorización al prepago y con su autorización se da curso a lo solicitado".

Y remarcó que no interviene en la definición del domicilio de un paciente que recibe internación en su casa, al afirmar: "Primero, el paciente tiene que estar estable; segundo, tiene que haber un domicilio apto para el paciente; y tercero, tiene que haber alguien, un familiar o quien designe la familia, a cargo", explicó.