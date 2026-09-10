Dos hombres se pelearon por el amor de una mujer: uno degolló al otro y resultó detenido

Un hombre de 39 años fue degollado en una pelea que entabló con otro individuo por el amor de una mujer, en un asesinato registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron al autor del crimen.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Julio Alejandro Palavecino.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el 8 de septiembre cuando el damnificado se hallaba junto a su ex novia, de 30 años, en una finca situada en Doctor Emilio Cardeza al 2000, casi en el cruce con Capitán Rosales.

Trascendió que, en dichas circunstancias, arribó al lugar un sujeto, que había sido pareja de la joven durante diez meses y de la que se había separado hacía alrededor de cuatro.

La fatal disputa





En el lugar se originó una disputa, oportunidad en la que el asesino resolvió agredir a su adversario, para de inmediato fugar de la vivienda.

Palavecino, a raíz de las graves heridas, perdió la vida. Los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba una certera herida de arma blanca en la región del cuello.

Apresaron al homicida





Gracias a los datos aportados al sumario y como saldo de una vigilancia encubierta, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) lomense, apoyados por los integrantes de la comisaría segunda del distrito, apresaron al atacante, de 37 años, en avenida Hipólito Yrigoyen al 500 (la Ruta Nacional 205), en la esquina con Díaz Vélez.

Consta en el expediente que de la unión amorosa entre la víctima y la muchacha nació una niña de 3 años, y que a su vez la mujer tiene otra hija de 12.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora María Paula Segade Sánchez, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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