Degollaron a una mujer en su vivienda: creen que la mató un hombre que la había contactado para comprarle un coche

Una mujer de 37 años apareció degollada en su vivienda y se cree que fue agredida por un individuo con el que habría pactado la venta de un coche. El misterioso suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan al sospechoso.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Micaela Benítez.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió en la tarde del martes, cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en una finca situada en el cruce de Horacio Quiroga y Santiago del Estero.

Trascendió que, al arribar a la mencionada vivienda, los uniformados hallaron el cadáver de Benítez, que yacía semidesnudo en una de las habitaciones.

Las heridas mortales





Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y determinaron que presentaba heridas de arma blanca en el cuello, en la espalda y en la región torácica. Además, al requisar el domicilio, incautaron en el sector del baño un cuchillo que tenía manchas de sangre y que se estima que se utilizó para atacar mortalmente a la víctima.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la subcomisaría del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de esclarecer lo acontecido.

Hipótesis





Hasta el momento, se sospecha que esta mujer habría sido asesinada por un sujeto que la habría contactado para adquirirle un Ford Fiesta bordó, aunque tampoco se descartan otras hipótesis.

Intervino en esta causa penal el doctor Carlos Adrián Arribas, fiscal en turno de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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