Degollaron a un mecánico y detuvieron a su esposa y a una hija

Un mecánico, de 42 años, fue degollado y el cadáver apareció en una cama, con una bolsa en la cabeza y más de veinte cuchilladas, en el interior de la vivienda en la que residía el trabajador, en un asesinato registrado en el oeste del conurbano bonaerense. A raíz del crimen, los pesquisas policiales detuvieron tanto a la esposa como a una hija del hombre. Los funcionarios intentan establecer los motivos del delito.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Alberto Federico Aráoz.

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Según agregaron los informantes, el macabro hallazgo se produjo a las 8.30 del lunes en una finca situada en San Nicolás al 3300, casi en el cruce con Chubut, en el Barrio Cascallares, a la que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) arribaron luego de ser alertados por un aviso recibido en el número telefónico de emergencias 911.

El tremendo hallazgo

Trascendió que, al ingresar al inmueble, los uniformados consiguieron observar el cadáver del hombre, que yacía en una cama, con una bolsa colocada en la cabeza y a escasos metros de una cuchilla.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso, lográndose determinar que presentaba heridas de arma blanca en la región del cuello y en el estómago. Al respecto, las autoridades certificaron que Aráoz murió al recibir más de veinte cuchilladas.

Apresaron a las sospechosas

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría séptima del distrito apresaron a la mujer del mecánico, de 43 años, y a una de las hijas del individuo, de 23, y ahora procuran averiguar las razones de la mortal agresión.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Carina Vanesa Saucedo, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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