Dejó el tractor estacionado en la vereda, explotó y se incendió: fuertes imágenes

Un tractor que estaba estacionado en la vereda explotó y se prendió fuego el lunes por la madrugada en la ciudad de Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero. Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente.

Una mujer que reside en la misma cuadra donde estaba el vehículo aseguró que escuchó una explosión y salió a la calle para ver que había ocurrido, en ese momento, vio el vehículo de uno de sus vecinos en llamas.

Así quedó el tractor.

El incidente ocurrió cerca de las 4:25 de la mañana y requirió un fuerte operativo que involucró a personal policial y bomberos voluntarios que llegaron hacia la calle Luciano Leiva tras un llamado al servicio de emergencias.

Tras el incendio se registraron daños materiales, pero no se tuvieron que lamentar heridos. Según trascendió, el dueño del tractor no se encontraba en el domicilio al momento del incidente.

Los investigadores avanzan en determinar cuáles fueron las causas que provocaron el incendio que tuvo lugar durante la madrugada del lunes en el Barrio Juan XXIII y no se descarta ningún tipo de hipótesis.



