Del "yo mato" a "le voy a cortar el cuello": los chats del adolescente acusado de degollar a su compañera de escuela

Un crimen que genera conmoción y que sigue sumando datos clave es el de Cecilia Emilse Lazcano, la adolescente de 16 años asesinada en la localidad correntina de Alvear.

Los chat que intecambió J (único detenido en la causa) con su novia señalarían que el crimen habría sido premeditado y comprometería también a la joven.

En un principio, los investigadores creían que la joven se había quitado la vida. No obstante, después se conocieron una serie de pruebas que cambiaron la carátula de la investigación.

Una de ellas son las cámaras de seguridad, que muestran al adolescente caminando junto a la víctima rumbo a la estación local durante la madrugada del 16 de julio.

Los chats que comprometen al único detenido

"¿Mañana es el día que me dijiste que harías eso?", fue el mensaje enviado por la novia del acusado. A lo que 14 minutos después el adolescente respondió: "Sí, mi amor hermoso. Está todo preparado, listo".

La conversación siguió y luego expresó: "Yo mato, pero nunca te dañaré".

La descripción más importante que revelan los chats son cuando el acusado habla de "cortar el cuello" y esconder rápidamente el cuerpo.

Por su parte, los mensajes hablan de mandarles fotos y videos a una tercera persona.

En la noche del asesinato, J menciona que arranca el "fokin plan" y que luego le enviaría fotos y videos, en tanto que más tarde expresó: "Necesito de tu ayuda, amor".

Después pidió la intervención de una tercera persona para que se deshiciera de ella. Y expresó que la Policía aceptó la hipótesis de que se había quitado la vida, pero después la investigación cambió de rumbo.