Denunciaron a dos jóvenes por matar a golpes a una nutria y filmar la brutal secuencia

Un terrible episodio de maltrato animal ocurrió en la localidad bonaerense de Bahía Blanca, en donde dos jóvenes fueron denunciados por matar a patadas a una nutria y registrar toda la secuencia en un video que se viralizó en redes sociales.

Fuentes judiciales informaron que los involucrados fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre, dos jóvenes de 18 años oriundos de Coronel Suárez quienes quedaron en el centro de la investigación tras la difusión de las imágenes.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el hecho derivó en una denuncia penal impulsada por la Fundación Grupo Alianza Animal, cuya presidenta, Morena Loncaric, aportó a la Justicia la información reunida tras la viralización del video.

"Hoy me levanté a la mañana y mandaron en el grupo una chica que había subido este incidente, este acto atroz que hicieron con estos dos pibes y nos había etiquetado para que difundamos", expresó Loncaric en declaraciones con La Brújula 24.

Salvaje agresión y filmación





El animal atacado era un coipo, una especie conocida popularmente como nutria, que ya había sido buscada días atrás por personal de Zoonosis para intentar rescatarla. Además, la pieza audiovisual captó a Bravo golpeando reiteradamente al animal, mientras que Santerre era el encargado de filmar el repudiable hecho.

Tras conocerse el caso, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado para colaborar con la investigación judicial y acompañar el avance de la causa. Además, manifestó que la violencia contra los animales "exige una respuesta firme por parte del Estado".

Los jóvenes de 18 años enfrentan graves cargos (NA).

La investigación continúa mientras crece el repudio social por el episodio y distintas organizaciones protectoras de animales reclaman sanciones para los responsables.

En nuestro país, el maltrato animal es un delito contemplado en la Ley 14.346, que establece sanciones penales para quienes inflijan malos tratos o ejerzan actos de crueldad contra los animales. El caso quedó asentado en sede policial y la investigación sigue su curso para determinar las responsabilidades de los involucrados.

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