Denunciaron a una mujer de 71 años por agresiones contra su hijo con síndrome de Down

Una mujer de 71 años fue denunciada mediante una llamada telefónica anónima este miércoles por presuntas agresiones físicas y maltrato verbal contra su hijo, un hombre de 31 años que padece síndrome de Down.

Los familiares del hombre confirmaron que es víctima del accionar de su progenitora y le entregaron material fílmico a las autoridades policiales para demostrar la veracidad de estos hechos.

En los videos que se incorporaron a la causa se ve a la mujer, que se traslada en sillas de ruedas, golpear con un bastón a su hijo en varias oportunidades y al agredido intentar forcejear con ella para frenar la agresión.

La comunicación para alertar sobre este caso fue con la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana de la Policía de Chaco, cerca de las 15, y movilizó a los efectivos policiales a una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle Santa Fe al 3900 de la localidad de Fontana.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a los vecinos y solicitaron la autorización a los familiares del hombre agredido para poder ingresar al domicilio y, durante el procedimiento, recibieron el material de otras agresiones.

Una de las hermanas del hombre comenzó en el mes de enero los trámites para obtener la tenencia de su hermano ante el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH).

Tras la intervención policial, iniciaron de oficio una causa en la Fiscalía Penal N.° 1, que dispuso elevar las actuaciones a la Mesa Única Informatizada de Entradas y Trámites (M.U.I.T.) y remitir una copia al Juzgado de Familia de turno.



